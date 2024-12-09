В Украине упал спрос на электрокары

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что по отношению к ноябрю прошлого года меньше на 13%. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18% против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 3597 шт. (новых — 669 шт., б/у — 2928 шт.).

Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали (в единицах авто):

HONDA M-NV — 99;

BYD Song Plus — 86;

ZEEKR 001 — 73;

VOLKSWAGEN iD.4 — 71;

AUDI Q4 e-tron — 35.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf — 384;

TESLA Model 3 — 301;

TESLA Model Y — 298;

HYUNDAI Kona Electric — 194;

KIA Niro EV — 156.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80%.

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