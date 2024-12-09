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9 декабря 2024, 11:17 Читати українською

В Украине упал спрос на электрокары

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что по отношению к ноябрю прошлого года меньше на 13%. Об этом сообщает «Укравтопром».

В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что по отношению к ноябрю прошлого года меньше на 13%.

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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18% против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 3597 шт. (новых — 669 шт., б/у — 2928 шт.).

Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали (в единицах авто):

  • HONDA M-NV — 99;
  • BYD Song Plus — 86;
  • ZEEKR 001 — 73;
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 71;
  • AUDI Q4 e-tron — 35.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf — 384;
  • TESLA Model 3 — 301;
  • TESLA Model Y — 298;
  • HYUNDAI Kona Electric — 194;
  • KIA Niro EV — 156.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Три літри
Три літри
9 декабря 2024, 11:57
#
Читаєш про проблеми з заряджанням — і не дивує.
+
+41
Alek Cristo
Alek Cristo
9 декабря 2024, 12:15
#
Не в зарядках проблема, а в авторинку в цілому.
Навезли автівок більше, ніж людей, що можуть їх купити. Тут і дилери на ДВЗ знижки роблять великі, бо ніхто не купує.
Багато тих, хто міг купити — зараз воює, або боїться купувати, щоб влада не віджала і сидять собі в квартирах, чекаючи на манни з неба. Тому ціни будуть продовжувати падати, авто-бізнесмени (бариги) будуть ще більше в шоці і ринок продовжить тріскати…
+
0
Три літри
Три літри
9 декабря 2024, 12:25
#
Не в зарядках проблема, а в авторинку в цілому.

Може і в цьому теж.

Я не прихильник електрифікації, але через цей тренд став потрохи дивитись блоги власників електричок, серед них вже достатньо адекватних людей які просто ділятся досвідом. І навіть особисто знаю одну людину яка купила таку ж як в мене, але електричку. І от більшість з них постійно скаржатся на якись «приколи» при зараджанні.

І одна справа коли наприклад це складонощі створені через непродумані обмеження для немісцевих як в Турції коли якщо в тебе немає турецкьої СІМки, а часто ще й турецької адреси то тим фіг де зарядиш свою машину.

А інша справа коли ти по п’ять раз підключаєш машину, а зарядку вибиває. Чи коли блокуєтся зарядний порт і ти стоїщ посеред вулиці і не знаєш що робити і де ночувати (якщо ти потравив в цю халепу в подорожі).

Я вже потроху прийняв думку що наступною машиною буде якщо не електричка то мабуть гібрид. Але якщо крім ретельного планування поїздки треба буде ще і мати резервний план на кожну зупинку на випадок якщо не вдастся зарядитись чи навпаки машину заблокує… Та ну його на @#$@#$%$%!
+
0
neverice
neverice
9 декабря 2024, 15:02
#
Основна проблема з заряджанням зараз — це відключення світла (через це зарядні станції або недоступні, або виснуть, або не можуть зловити мережу).
Але то якось не дуже стосується електричок, а скоріше наших реалій.
Хоча, як власник електромобіля, скажу — якщо хочете отримувати задоволення від експлуатації та реальну економію на заправці - потрібно мати де зарядитись вдома/на парковці. Або бути фанатом саме електричок.
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