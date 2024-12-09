В ноябре украинский автопарк пополнили 3742 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что по отношению к ноябрю прошлого года меньше на 13%. Об этом сообщает «Укравтопром».
В Украине упал спрос на электрокары
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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 18% против 19% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 3597 шт. (новых — 669 шт., б/у — 2928 шт.).
Среди 145 коммерческих электромобилей новыми были только 18 автомобилей.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали (в единицах авто):
- HONDA M-NV — 99;
- BYD Song Plus — 86;
- ZEEKR 001 — 73;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 71;
- AUDI Q4 e-tron — 35.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf — 384;
- TESLA Model 3 — 301;
- TESLA Model Y — 298;
- HYUNDAI Kona Electric — 194;
- KIA Niro EV — 156.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80%.
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Комментарии - 4
Навезли автівок більше, ніж людей, що можуть їх купити. Тут і дилери на ДВЗ знижки роблять великі, бо ніхто не купує.
Багато тих, хто міг купити — зараз воює, або боїться купувати, щоб влада не віджала і сидять собі в квартирах, чекаючи на манни з неба. Тому ціни будуть продовжувати падати, авто-бізнесмени (бариги) будуть ще більше в шоці і ринок продовжить тріскати…
Може і в цьому теж.
Я не прихильник електрифікації, але через цей тренд став потрохи дивитись блоги власників електричок, серед них вже достатньо адекватних людей які просто ділятся досвідом. І навіть особисто знаю одну людину яка купила таку ж як в мене, але електричку. І от більшість з них постійно скаржатся на якись «приколи» при зараджанні.
І одна справа коли наприклад це складонощі створені через непродумані обмеження для немісцевих як в Турції коли якщо в тебе немає турецкьої СІМки, а часто ще й турецької адреси то тим фіг де зарядиш свою машину.
А інша справа коли ти по п’ять раз підключаєш машину, а зарядку вибиває. Чи коли блокуєтся зарядний порт і ти стоїщ посеред вулиці і не знаєш що робити і де ночувати (якщо ти потравив в цю халепу в подорожі).
Я вже потроху прийняв думку що наступною машиною буде якщо не електричка то мабуть гібрид. Але якщо крім ретельного планування поїздки треба буде ще і мати резервний план на кожну зупинку на випадок якщо не вдастся зарядитись чи навпаки машину заблокує… Та ну його на @#$@#$%$%!
Але то якось не дуже стосується електричок, а скоріше наших реалій.
Хоча, як власник електромобіля, скажу — якщо хочете отримувати задоволення від експлуатації та реальну економію на заправці - потрібно мати де зарядитись вдома/на парковці. Або бути фанатом саме електричок.