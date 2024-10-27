Французские миллиардеры, среди которых Бернар Арно, потеряли $58 млрд из-за падения спроса на роскошь

Французские миллиардеры Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Майерс и Франсуа Пино вместе потеряли $58 млрд в этом году из-за снижения спроса на товары LVMH, L'Oreal SA и Kering SA, особенно в Китае. Об этом сообщает Bloomberg .

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Снижение состояния

Состояние 88-летнего Пино, основавшего компанию Kering, снизилось на 63% — до $22 млрд. В значительной степени это связано с проблемами его крупнейшего модного лейбла Gucci. Старший Пино передал контроль над компанией своему сыну, 62-летнему Франсуа-Анри Пино, почти два десятилетия назад. Несмотря на обещания вернуть Gucci позиции на рынке, на этой неделе, уже третий раз в 2024 году, было снова объявлено о снижении продаж.

С начала года состояние Арно сократилось примерно на $26 млрд — больше всего среди 500 самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg. Он опустился на пятую позицию в индексе с первого места, поскольку акции LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, который основал и до сих пор контролирует 75-летний Арно, упали на 30% по сравнению с максимумом, достигнутым в середине 2023 года.

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Неутешительными оказались результаты косметического гиганта L'Oreal — в этом году Бетанкур Мейерс потеряла $19 млрд, ее состояние снизилось до $81 млрд. 71-летняя наследница много лет была самой богатой женщиной мира. Теперь эту позицию занимает Элис Уолтон.

В L'Oreal падения объясняют худшей, чем ожидалось, ситуацией в Северной Азии и в Китае, где рынки стали еще более критическими, особенно в секторе роскоши. Несмотря на спад, бизнес компании оставался «достаточно неплохим» в Европе, Северной Америке и на развивающихся рынках.

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