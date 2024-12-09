Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС в октябре выросло на 1,1 тысячу

Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 октября 2024 г. имели 4 млн 198,48 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, по сравнению с 4 млн 197,37 тыс. граждан месяцем раньше. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Евростат.

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Где больше всего беженцев из Украины

«По сравнению с концом сентября 2024 года общее количество находящихся под временной защитой в ЕС лиц в конце октября осталось неизменным. Наибольший абсолютный прирост количества бенефициаров наблюдался в Германии (11 370; +1,0%), Польше (+4 045; +). 0,4%) и Испании (+3600; +1,6%)», — говорится в информации ведомства.

В то же время Евростат отметил, что в октябре зафиксировано заметное снижение количества зарегистрированных бенефициаров в Литве (-33 455; -41,3%) из-за масштабной отмены регистрации лиц с неактивным статусом. С учетом этого темп прироста в октябре примерно соответствовал сентябрьскому (33,7 тыс.) и был ниже августовского (39,8 тыс.).

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Среди других стран количество беженцев из Украины с таким статусом снизилось только в Италии (-1105; -0,7%) и Франции (-280; -0,5%), отметил Евростат.

Согласно его данным, Германия с растущим отрывом остается страной с наибольшим количеством беженцев из Украины в ЕС и мире — 1 млн 140,71 тыс. к концу октября, или 27,2% от общего количества бенефициаров в ЕС.

В тройку лидеров входят также Польша — 983,88 тыс., или 23,4% и Чехия — 379,37 тыс., или 9,0%.

Следом со значительным отставанием идут Испания — 221,90 тыс., Румыния — 175,31 тыс. и Италия — 165,68 тыс.

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В то же время Евростат уточнил, что в данных по Испании, Греции и Кипру учитывается часть людей, чей статус временной защиты уже недействителен.

Согласно обновленным данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе по состоянию на 18 ноября этого года оценивалось в 6,226 млн, а всего в мире — в 6,786 млн, что на 34 тыс. больше, чем на 15 октября этого года.