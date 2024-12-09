Найиб Букеле: Нереализованная прибыль Сальвадора от инвестиций в биткоин превысила $333 млн

По состоянию на 5 декабря 2024 года нереализованная прибыль от государственных вложений Сальвадора в биткоин превысила $333 млн. Об этом написал Президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х.

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Вложения в биткоин

Президент отметил, что общий объем вложенных в биткоин средств составляет $269,7 млн. Суммарный доход составил 123,7%, а стоимость криптоактивов страны составила $603 млн. Согласно независимым платформам, на момент подготовки материала страна владеет 6181 BTC. При этом средняя стоимость покупки биткоина составляет $44 739.

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Напомним

В сентябре 2021 г. Сальвадор первым в мире легализовал цифровое золото как законное средство для расчетов.

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Ранее президент Сальвадора сообщал, что государство не только покупает биткоины, но и получает их благодаря оформлению гражданства, конвертации валюты для бизнеса, майнинга и государственных услуг. Также правительство одобрило выпуск биткоин-бондов.