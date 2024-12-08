Fitch спрогнозировало, как долго продлится война в Украине и возможно ли прекращение огня

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война россии с Украиной будет продолжаться в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

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Прогноз Fitch

«По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения россии с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решительность должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, «но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые будут требоваться от обеих сторон».

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«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем россии, остаются неопределенными», — считают в Fitch Ratings.

Напомним

Ранее CNN сообщало, что в команде избранного президента США Дональда Трампа намерены потребовать прекращения огня во время переговоров Украины и россии.

Ранее международное агентство Fitch Ratings прогнозировало очень затяжную войну россии с Украиной.