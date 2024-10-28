Спрос на золото в Китае в 3 квартале упал более чем на 20%

Спрос на золото в Китае — его крупнейшем мировом потребителе — падает, так как рекордные цены отпугивают покупателей ювелирных изделий. На потребителей также сейчас сказывается экономический спад в стране, отмечает Bloomberg.

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Падение потребления

В третьем квартале потребление упало на 22% — до 218 тонн, свидетельствуют данные Китайского совета по золоту.

При этом объем покупок ювелирных изделий сократился на 29% — до 130 тонн, в то время как слитков и монет — на 9%, до 69 тонн.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 21 октября золото достигло нового максимума, продолжив свой стремительный рост на фоне неопределенности вокруг выборов в США, обострения напряженности на Ближнем Востоке и снижения ставок основными центральными банками, в то время как серебро достигло почти 12-летнего максимума.

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