Спрос на золото в Китае — его крупнейшем мировом потребителе — падает, так как рекордные цены отпугивают покупателей ювелирных изделий. На потребителей также сейчас сказывается экономический спад в стране, отмечает Bloomberg.
Спрос на золото в Китае в 3 квартале упал более чем на 20%
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Падение потребления
В третьем квартале потребление упало на 22% — до 218 тонн, свидетельствуют данные Китайского совета по золоту.
При этом объем покупок ювелирных изделий сократился на 29% — до 130 тонн, в то время как слитков и монет — на 9%, до 69 тонн.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что 21 октября золото достигло нового максимума, продолжив свой стремительный рост на фоне неопределенности вокруг выборов в США, обострения напряженности на Ближнем Востоке и снижения ставок основными центральными банками, в то время как серебро достигло почти 12-летнего максимума.
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Источник: Минфин
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