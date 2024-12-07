«Ограниченный дефолт»: Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «Ограниченный дефолт» (RD). Рейтинг находится на этом уровне, пока Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

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Что известно

Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.

После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось о временной приостановке платежей по внешнему коммерческому кредиту (Cargill $0,7 млрд, платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированному государством еврооблигациям «Укрэнерго» ($825 млн, 9 ноября). и ВВП-варрантам (платежи приостановлены с 31 мая 2025 года).

Агентство ожидает, что остановка обслуживания долга будет продолжаться до конца процесса реструктуризации долга.

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«Долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не сочтет, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются», — говорится в сообщении.