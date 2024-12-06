Новая почта запустила услугу доставки и отправки из почтаматов в Британии

Теперь клиенты Nova Post, бренда, под которым Новая почта работает в Европе, могут получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Великобритании, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7 000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны. Выбрать необходимый почтомат можно через диджитал-инструменты: на сайте, в бизнес-кабинете и в мобильном приложении Новой почты.

Для доставки через почтомат принимаются посылки весом до 15 кг и размером не более 41×38×64 см.

Как отправить посылку через почтомат

Чтобы отправить посылку через почтомат нужно:

создать на сайте или в мобильном приложении международную отправку (МЭН), указав, что отправка будет происходить через почтомат,

оплатить доставку онлайн,

получить QR-код,

сканировать QR-код возле выбранного почтомата,

положить упакованную посылку в открытую ячейку.

Если же вы получили посылку в почтомат в Соединенном Королевстве, то следует помнить, что срок хранения посылки в почтомате — 2 суток, а дальше она будет перемещена в сортировочное депо Новой почты в Лондоне, о чем получателя сообщат через СМС.

Новая почта в Великобритании доставляет посылки по стране, в и из Украины, а также в страны, где компания уже работает: Польша, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Венгрия, Италия, Испания, Франция, Австрия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония.

В скором времени Новая почта также соединит Соединенное Королевство с Молдовой.

Напомним

Ранее соучредитель группы Nova Вячеслав Климов заявил, что в следующем году Новая почта может выйти на рынок США.