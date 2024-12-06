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6 декабря 2024, 16:14 Читати українською

Новая почта запустила услугу доставки и отправки из почтаматов в Британии

Теперь клиенты Nova Post, бренда, под которым Новая почта работает в Европе, могут получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Великобритании, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Теперь клиенты Nova Post, бренда, под которым Новая почта работает в Европе, могут получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Великобритании, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.
Фото: Новая почта

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Сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7 000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны. Выбрать необходимый почтомат можно через диджитал-инструменты: на сайте, в бизнес-кабинете и в мобильном приложении Новой почты.

Для доставки через почтомат принимаются посылки весом до 15 кг и размером не более 41×38×64 см.

Как отправить посылку через почтомат

Чтобы отправить посылку через почтомат нужно:

  • создать на сайте или в мобильном приложении международную отправку (МЭН), указав, что отправка будет происходить через почтомат,
  • оплатить доставку онлайн,
  • получить QR-код,
  • сканировать QR-код возле выбранного почтомата,
  • положить упакованную посылку в открытую ячейку.

Если же вы получили посылку в почтомат в Соединенном Королевстве, то следует помнить, что срок хранения посылки в почтомате — 2 суток, а дальше она будет перемещена в сортировочное депо Новой почты в Лондоне, о чем получателя сообщат через СМС.

Новая почта в Великобритании доставляет посылки по стране, в и из Украины, а также в страны, где компания уже работает: Польша, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Венгрия, Италия, Испания, Франция, Австрия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония.

В скором времени Новая почта также соединит Соединенное Королевство с Молдовой.

Напомним

Ранее соучредитель группы Nova Вячеслав Климов заявил, что в следующем году Новая почта может выйти на рынок США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
6 декабря 2024, 16:25
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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