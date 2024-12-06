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6 декабря 2024, 15:56 Читати українською

В Украине хотят штрафовать водителей за летнюю резину во время зимнего периода

В Патрульной полиции предлагают ввести штрафы для водителей за непереход из летней резины на зимнюю во время смены сезонов. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Патрульной полиции предлагают ввести штрафы для водителей за непереход из летней резины на зимнюю во время смены сезонов.
Фото: freepik.com

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«Предлагается 340 грн для легковых автомобилей и 8500 грн для грузовиков и автобусов», — сказал он.

Белошицкий добавил, что зимняя резина это вопрос безопасности и коллективной ответственности.

«Если говорить о температурных режимах, то здесь тоже все понятно. При +4+7 градусов летняя резина уже „дубеет“ и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы зимняя резина была», — сказал Белошицкий.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
TAN72
TAN72
6 декабря 2024, 15:59
#
Коси коса пока зима🤣
+
+30
Дмитро Ле
Дмитро Ле
6 декабря 2024, 16:22
#
Верное решение. Я б не хотел бы, чтоб какой-то *** заехал в мою машину из-за летней резины.
+
+14
Barrs
Barrs
6 декабря 2024, 16:22
#
Яким чином буде виконуватись перевiрка?
Всевидячим оком?
Чи це в нас буде нова «причина» зупинки яка дасть змогу зупиняти кожне авто пiвроку без причини?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 декабря 2024, 16:59
#
Что значит каким? Летнюю от зимней отличить много ума не нужно.
+
0
Barrs
Barrs
6 декабря 2024, 17:13
#
В який момент часу?
якщо авто припарковане, то воно не рухається — нема правопорушення.
якщо воно рухається як ви визначите що воно на лiтнiй гумi, не зупиняючи його?

до самого штрафу питань 0
зимова гума взимку обов’язкова, це навiть не обговорюється
питання в процедурi
+
0
milon
milon
6 декабря 2024, 16:27
#
Решение правильное, но как всегда ищешь подвох потому что Украина))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 декабря 2024, 17:00
#
Абсолютно правильное решение, только не 340 нужно, а 34000. Тогда может меньше додиков будет, которые в тебя врубятся на летней при первом же льду.
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