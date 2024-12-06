В Украине хотят штрафовать водителей за летнюю резину во время зимнего периода

В Патрульной полиции предлагают ввести штрафы для водителей за непереход из летней резины на зимнюю во время смены сезонов. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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«Предлагается 340 грн для легковых автомобилей и 8500 грн для грузовиков и автобусов», — сказал он.

Белошицкий добавил, что зимняя резина это вопрос безопасности и коллективной ответственности.

«Если говорить о температурных режимах, то здесь тоже все понятно. При +4+7 градусов летняя резина уже „дубеет“ и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы зимняя резина была», — сказал Белошицкий.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.

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