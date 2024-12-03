Военный сбор и другие изменения: Как платить налоги по-новому

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов и бюджете на 2025 год. Taxer рассказал , как теперь украинцам платить налоги.

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Основные изменения

военный сбор уплачивается с января: 1−2 группа — 800 грн/месяц, 3 группа — 1% от дохода;

изменился размер единого налога для 2 группы: с января — 1600 грн/месяц, для 1 и 3 группы — без изменений;

отменена военная льгота для уплаты единого социального взноса, с января обязательный платеж составляет 5280 грн/квартал.

Военный сбор

Теперь все ФЛП на упрощенной системе будут платить военный сбор (ВЗ):

1 и 2 группы: 800 грн/месяц (10% от минимальной зарплаты на январь текущего года);

3 группа: 1% от дохода.

Принятый закон предусматривал уплату ВС с 1 октября, но правительство рекомендует дождаться поправок. Ожидается, что предприниматели начнут платить ВЗ с января: 1−2 группа до 20 января, 3 группа — по результатам первого квартала до 20 мая 2025 года.

Единый налог

Правительство зафиксировало минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне предыдущего года: с 1 января 2025 года и в течение всего года минимальная заработная плата составит 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн. Это повлияет на ставки налогов и лимиты доходов для упрощенцев:

1 группа: 302,80 грн/месяц (для ставки ЕН 10%). Лимит дохода — 1 336 000 грн/год.

2 группа: 1600 грн/месяц (для ставки ЕН 20%). Лимит дохода — 6 672 000 грн/год.

3 группа: 5% от дохода (или 3% по НДС). Лимит дохода — 9 336 000 грн/год.

Единый социальный вклад

Военная льгота упразднена. С 1 января 2025 года ЕСВ становится обязательным для всех ФЛП:

Минимальный платеж — 1 760 грн/месяц (22% от минимальной зарплаты).

Максимальный платеж — 35 200 грн/месяц.

Обновление отчетности

С 2025 года предприниматели должны подавать отчетность за наемных работников ежемесячно. Также изменяются сами формы отчетности по единому налогу — в них будет добавлена информация об уплате военного сбора. При этом обновленные формы еще не опубликованы.

Напомним

На прошлой неделе, 28 ноября, Зеленский подписал закон № 11416-д об историческом повышении налогов, вступивший в силу 1 декабря.

Как изменятся налоги

Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

Военный сбор для ФЛП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.

Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФЛП и юрлица).

Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025-го.

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