monobank выпустил ювелирные карточки. Их продали за день

monobank и Guzema выпустили лимитированную серию ювелирных карт из серебра и золота. Прибыль по продаже золотых карт будет направлена на ВСУ. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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Всего изготовлено всего 200 экземпляров:

50 карточек из белого золота;

150 карточек из серебра.

В рамках проекта вся прибыль от продажи золотых карт будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, приобретя золотую карточку, владельцы могут персонализировать ее: ювелир нанесет имя и фамилию покупателя.

«К сожалению, такой картой нельзя платить. Точнее, можно, но только один раз», — написал Гороховский.

Позднее он написал, что украшения продали за день.