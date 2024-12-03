monobank и Guzema выпустили лимитированную серию ювелирных карт из серебра и золота. Прибыль по продаже золотых карт будет направлена на ВСУ. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
monobank выпустил ювелирные карточки. Их продали за день
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Всего изготовлено всего 200 экземпляров:
- 50 карточек из белого золота;
- 150 карточек из серебра.
В рамках проекта вся прибыль от продажи золотых карт будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, приобретя золотую карточку, владельцы могут персонализировать ее: ювелир нанесет имя и фамилию покупателя.
«К сожалению, такой картой нельзя платить. Точнее, можно, но только один раз», — написал Гороховский.
Позднее он написал, что украшения продали за день.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 9