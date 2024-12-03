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3 декабря 2024, 14:53 Читати українською

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась до 47,09%

Потребительские цены в Турции в ноябре увеличились на 47,09% в годовом выражении, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Потребительские цены в Турции в ноябре увеличились на 47,09% в годовом выражении, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДеталиТемпы роста замедлились по сравнению с 48,58% в октябре и были минимальными с июня 2023 года.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

Темпы роста замедлились по сравнению с 48,58% в октябре и были минимальными с июня 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам шестого месяца подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное замедление роста потребительских цен — до 46,6%.

Повышение стоимости алкоголя и табачной продукции в ноябре замедлилось до 39,32% с 52,15% в октябре, услуг связи — до 35,71% с 37,77%, коммунальных услуг — до 74,45% с 89,39%. Цены в отелях, кафе и ресторанах выросли на 59,39% (+62,09% месяцем ранее).

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Между тем продукты питания и безалкогольные напитки подорожали максимально за четыре месяца — на 48,57% (+45,28% в октябре).

Базовая инфляция в прошлом месяце была минимальной с мая 2023 года, составив 47,13% против 47,75% месяцем ранее.

Потребительские цены в Турции в ноябре увеличились на минимальные за пять месяцев 2,24% относительно предыдущего месяца после повышения на 2,88% в октябре.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на минимальные с февраля 2021 года 29,47% в годовом выражении и на минимальные с мая 2023 года 0,66% в помесячном, сообщил Turkstat. В октябре они выросли соответственно на 32,24% и 1,29%.

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Турецкий ЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% с марта этого года, и жесткая денежно-кредитная политика способствует ослаблению инфляции. Еще в июне 2023 года ставка находилась на уровне 8,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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3212242
3212242
3 декабря 2024, 14:58
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І це ще на них не нападав скажений сусід.
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