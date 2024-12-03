Курс казахстанского тенге к доллару упал до исторического минимума

2 декабря курс доллара к валюте Казахстана доходил до максимального значения за всю историю торгов — 530,8 тенге, свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходит с валютой

Всего с начала 2024 года национальная валюта страны подешевела более чем на 15%. Курс продолжил снижение несмотря на меры по стабилизации рынка и валютные интервенции Нацбанка Казахстана на $1,26 млрд.

Пресс-служба казахстанского регулятора сообщила, что по итогам ноября курс национальной валюты ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов валютой на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с $278 млн до $262 млн. Общий объем торгов составил $5,5 млрд.

Регулятор уточнил, что для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет он продал валюту из Национального фонда в ноябре на $1,26 млрд. В декабре регулятор планирует продажу валюты на $800−900 млн.

Читайте: Новые санкции США против банков рф обвалили рубль и создали дефицит валюты

Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Нурлана Байбазарова, правительство и центральный банк работают над «координированными мерами по стабилизации валютного рынка».

В частности, планируется обязать экспортеров продавать доллары, также власти рассчитывают на приток иностранной валюты для инвестиционных проектов в следующем году, что должно укрепить курс тенге.

Байбазаров отметил, что правительство намерено оценить ситуацию в первом квартале следующего года, прежде чем принимать решение о пересмотре параметров бюджета, который основывается на средней цене нефти $75 за баррель и курсе 470 тенге за доллар. «Нет смысла поддаваться ажиотажу по покупке долларов», — заявил он, подчеркнув, что доллар не вырастет до 600 тенге.

Читайте: Курс российского рубля второй день подряд «пробивает дно»

Национальный банк Казахстана на прошлой неделе объяснил ослабление тенге глобальным укреплением доллара, колебаниями цен на нефть, а также ростом государственных расходов на инвестиционные проекты, что привело к увеличению импорта. Ситуация ухудшилась после того, как курс валюты Казахстана преодолел «психологическую отметку» в 500 тенге за доллар на фоне ослабления российского рубля — валюты второго по значимости торгового партнера Казахстана, напоминает Bloomberg.

С октября Нацбанк Казахстана поддерживает тенге, отмечает агентство. С 11 октября он прекратил покупку долларов для Единого пенсионного фонда, а затем в ноябре призвал государственные компании продавать 50% своей валютной выручки.