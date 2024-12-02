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2 декабря 2024, 15:58 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: Украинцы могут потратить деньги на покупку ОВГЗ. Как это сделать

Украинцы могут направить средства, полученные в рамках «Зимової єПідтримки», на приобретение военных облигаций и поддержать военных.

Украинцы могут направить средства, полученные в рамках «Зимової єПідтримки», на приобретение военных облигаций и поддержать военных.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноОтмечается, что номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн.

При этом никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

Читайте: Украинцы за сутки подали 2,5 миллиона заявок на «Тысячу Зеленского»

Как приобрести военные облигации через «Дию»

  • в «Услугах» необходимо найти раздел военные облигации;
  • выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
  • выбрать банк или брокера, у которого можно купить облигации;
  • вести контактные данные и выбрать карту єПідтримка, на которую поступят выплаты через некоторое время;
  • проверить и отправить запрос к избранному партнеру;
  • подписать документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатить облигации.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтимка».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
SamBB
SamBB
2 декабря 2024, 16:21
#
))) Автору перед написанням цієї ура-тисячної статті вартувало б переглянути по чому облігації в Дії зараз.
+
+15
AlfShamwey
AlfShamwey
2 декабря 2024, 16:54
#
Хіба що з накопиченого Національного кешбеку додати))
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
2 декабря 2024, 17:20
#
Тисяча не зеленського, а платників податків…

а от підвищені податки — саме зеленського!
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