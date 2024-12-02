«Тысяча Зеленского»: Украинцы могут потратить деньги на покупку ОВГЗ. Как это сделать

Украинцы могут направить средства, полученные в рамках «Зимової єПідтримки», на приобретение военных облигаций и поддержать военных.

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Что известно

Отмечается, что номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн.

При этом никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

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Как приобрести военные облигации через «Дию»

в «Услугах» необходимо найти раздел военные облигации;

выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий;

выбрать банк или брокера, у которого можно купить облигации;

вести контактные данные и выбрать карту єПідтримка, на которую поступят выплаты через некоторое время;

проверить и отправить запрос к избранному партнеру;

подписать документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатить облигации.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтимка».