Украинцы могут направить средства, полученные в рамках «Зимової єПідтримки», на приобретение военных облигаций и поддержать военных.
«Тысяча Зеленского»: Украинцы могут потратить деньги на покупку ОВГЗ. Как это сделать
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Что известно
Отмечается, что номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн.
При этом никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.
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Как приобрести военные облигации через «Дию»
- в «Услугах» необходимо найти раздел военные облигации;
- выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
- выбрать банк или брокера, у которого можно купить облигации;
- вести контактные данные и выбрать карту єПідтримка, на которую поступят выплаты через некоторое время;
- проверить и отправить запрос к избранному партнеру;
- подписать документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатить облигации.
Напомним
Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтимка».
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
а от підвищені податки — саме зеленського!