Немецкий канцлер Олаф Шольц в Киеве объявил о пакете военной помощи на 650 млн евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в понедельник 2 декабря в Киев и объявил, что в течение этого месяца Украина получит военную помощь на 650 миллионов евро (683 млн долларов). Об этом пишет «Голос Америки».

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Это его второй приезд в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Накануне, 1 декабря, Киев посетила делегация новых ведущих чиновников Евросоюза: президент Европейского совета Антониу Кошта, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, отвечающая за внешнюю политику и безопасность, а также комиссар по вопросам расширения Е С Марта Кос.

Германия является крупнейшим после США донором международной помощи Украине, но Олаф Шольц подвергается критике за то, что его оппоненты называют нехваткой лидерства и решительности.

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«Украина может на нас положиться. Мы говорим и делаем», — заявил Олаф Шольц.

Правительство Шольца долго колебалось с решением предоставлять Украине некоторые виды вооружений, в частности бронетехнику, и до сих пор отклоняло призывы поставлять ракеты Taurus, как это делают Британия и Франция с ракетами StormShadow/SCALP и Соединенные Штаты из ATACMS.

На переговорах Олафа Шольца с президентом Владимиром Зеленским также станет вопрос присоединения Украины к НАТО, что украинский руководитель назвал первым пунктом плана победы для прекращения войны.

Зеленский доказывает, что приглашение Украины в оборонный блок означало бы провал намерений Владимира Путина захватить Украину.

Шольц до сих пор очень сдержанно отзывался на это, настаивая, что важно поддерживать Украину, но при этом избегать того, что он называет угрозой «эскалации» войны.