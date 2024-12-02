Немецкий канцлер Олаф Шольц в Киеве объявил о пакете военной помощи на 650 млн евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 декабря 2024, 14:06 Читати українською

Немецкий канцлер Олаф Шольц в Киеве объявил о пакете военной помощи на 650 млн евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в понедельник 2 декабря в Киев и объявил, что в течение этого месяца Украина получит военную помощь на 650 миллионов евро (683 млн долларов). Об этом пишет «Голос Америки».

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в понедельник 2 декабря в Киев и объявил, что в течение этого месяца Украина получит военную помощь на 650 миллионов евро (683 млн долларов).
Фото: dpa

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Это его второй приезд в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Накануне, 1 декабря, Киев посетила делегация новых ведущих чиновников Евросоюза: президент Европейского совета Антониу Кошта, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас, отвечающая за внешнюю политику и безопасность, а также комиссар по вопросам расширения Е С Марта Кос.

Германия является крупнейшим после США донором международной помощи Украине, но Олаф Шольц подвергается критике за то, что его оппоненты называют нехваткой лидерства и решительности.

Читайте: В 2025 году Украина будет получать 1,5 млрд евро в месяц от замороженных активов России.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим и делаем», — заявил Олаф Шольц.

Правительство Шольца долго колебалось с решением предоставлять Украине некоторые виды вооружений, в частности бронетехнику, и до сих пор отклоняло призывы поставлять ракеты Taurus, как это делают Британия и Франция с ракетами StormShadow/SCALP и Соединенные Штаты из ATACMS.

На переговорах Олафа Шольца с президентом Владимиром Зеленским также станет вопрос присоединения Украины к НАТО, что украинский руководитель назвал первым пунктом плана победы для прекращения войны.

Зеленский доказывает, что приглашение Украины в оборонный блок означало бы провал намерений Владимира Путина захватить Украину.

Шольц до сих пор очень сдержанно отзывался на это, настаивая, что важно поддерживать Украину, но при этом избегать того, что он называет угрозой «эскалации» войны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
2 декабря 2024, 14:47
#
Він не німецький канцлер, він канцлер Німеччини.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают DCLXVI, milon и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами