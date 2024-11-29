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29 ноября 2024, 16:45 Читати українською

Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс

Петиция с призывом пересмотреть президентскую программу выплаты украинцам 1000 гривен набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ОП.

Петиция с призывом пересмотреть президентскую программу выплаты украинцам 1000 гривен набрала более 25 тысяч голосов.

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Что известно

Петицию опубликовали 14 ноября и сейчас ее подписали 25 334 человека.

По словам автора петиции, программа выплаты «зимней тысячи» имеет ряд недостатков. В частности, непонимание источника финансирования, диссонанс между поднятием налогов и дополнительными расходами и самое главное — отсутствие адресности.

Инициатор петиции подчеркивает, что в поддержке нуждаются несколько категорий граждан — пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, ВПО и т. д.

Подробности

Автор призывает президента направить средства на другие правительственные программы, например, «еОселя».

«И все же если президент Украины и Кабинет Министров считают, что в современных условиях внедрение программы по раздаче 1000 грн на гражданина важнее и окончательно решили ее внедрить, то на основе вышеизложенного прошу направить средства по этой программе адресно, исключительно лицам, которые этого действительно нуждаются», — подытожил он.

Предыстория

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кэшбека», которую можно открыть в Дии. Также выплату можно получить через Укрпочту.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Prya
Prya
29 ноября 2024, 16:54
#
Ну и где те, кто ванговал биток по 80к?
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
29 ноября 2024, 16:59
#
Вайб безглуздих дій як в російської опозиції :)
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0
DCLXVI
DCLXVI
29 ноября 2024, 17:32
#
«є Оселя» цю програму можуть собі дозволити лише заможні громадяни, тому все вірно, відбирай у бідних і віддай заможним, все як і завжди.
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