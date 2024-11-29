Петиция с призывом пересмотреть президентскую программу выплаты украинцам 1000 гривен набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ОП.
Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс
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Что известно
Петицию опубликовали 14 ноября и сейчас ее подписали 25 334 человека.
По словам автора петиции, программа выплаты «зимней тысячи» имеет ряд недостатков. В частности, непонимание источника финансирования, диссонанс между поднятием налогов и дополнительными расходами и самое главное — отсутствие адресности.
Инициатор петиции подчеркивает, что в поддержке нуждаются несколько категорий граждан — пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, ВПО
Подробности
Автор призывает президента направить средства на другие правительственные программы, например, «еОселя».
«И все же если президент Украины и Кабинет Министров считают, что в современных условиях внедрение программы по раздаче 1000 грн на гражданина важнее и окончательно решили ее внедрить, то на основе вышеизложенного прошу направить средства по этой программе адресно, исключительно лицам, которые этого действительно нуждаются», — подытожил он.
Предыстория
«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кэшбека», которую можно открыть в Дии. Также выплату можно получить через Укрпочту.
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