Биткоинами владеют лишь 0,01% публичных компаний в мире — OKG Research

Только 0,01% публичных компаний в мире владеют биткоинами, в связи с этим рынок по-прежнему находится в «элитной экспериментальной стадии». Это следует из отчета экспертов OKG Research, пишет Incrypted.

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Что известно

В статье аналитик Хеди Би разбирает разные факторы влияния на скачок биткоина в ноябре 2024 года. Рост цены актива более чем на 40% он называет разовым явлением, ставя значительно выше тот факт, что ФРС снизила процентную ставку.

Дальнейшее проседание ниже $93 000, по мнению Би, связано с геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. В качестве обоснования своего тезиса аналитик привел в пример золото и нефть, котировки на которые тоже упали.

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