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28 ноября 2024, 19:10 Читати українською

Биткоинами владеют лишь 0,01% публичных компаний в мире — OKG Research

Только 0,01% публичных компаний в мире владеют биткоинами, в связи с этим рынок по-прежнему находится в «элитной экспериментальной стадии». Это следует из отчета экспертов OKG Research, пишет Incrypted.

Только 0,01% публичных компаний в мире владеют биткоинами, в связи с этим рынок по-прежнему находится в «элитной экспериментальной стадии».
Фото: depositphotos

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Что известно

В статье аналитик Хеди Би разбирает разные факторы влияния на скачок биткоина в ноябре 2024 года. Рост цены актива более чем на 40% он называет разовым явлением, ставя значительно выше тот факт, что ФРС снизила процентную ставку.

Дальнейшее проседание ниже $93 000, по мнению Би, связано с геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. В качестве обоснования своего тезиса аналитик привел в пример золото и нефть, котировки на которые тоже упали.

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Он также отметил, что спотовым биткоин-ETF удалось преодолеть «критически важный порог» в 5%. С момента запуска в январе 2024 года доля предложения биткоина под контролем этих фондов достигла и превысила указанное значение.

Повышение государственных расходов, обусловленное снижением процентной ставки, разблокировало ликвидность, а наличие биржевых фондов на базе биткойна «открыла двери» институционалам, что и является основным драйвером роста биткойна.

В то же время только 0,01% публичных компаний в мире владеют биткоинами. Это означает, что трейдеры видят только «верхушку айсберга покупательной способности институционалов», а рынок все еще находится в стадии «элитного эксперимента», считает эксперт.

Он отметил прогноз коллег из Ouke Cloud Chain, считающих, что в 2025 году в биткоин поступит около $2,28 трлн. По их мнению, это подтолкнет курс к отметке в $200 000.

«В текущей макроэкономической ситуации, несмотря на краткосрочные колебания, дефицит, децентрализация и фиксированное предложение в 21 млн. BTC остаются неизменными. И процесс перехода актива в качестве хранилища стоимости ускоряется, поскольку учреждения и листинговые компании конкурируют за распределение», — подчеркнул аналитик.

По данным ресурса BitcoinTreasuries, на публичные компании, официально объявившие об инвестициях в биткоины с той или иной целью, приходится доля предложения актива в 2,4%.

Большая часть от этого приходится на запасы фирмы MicroStrategy — 1,8%:

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Источник: Минфин
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