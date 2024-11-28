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28 ноября 2024, 18:47 Читати українською

Украина в следующем году получит $22 миллиарда от замороженных активов рф

Из $50 миллиардов, которые планируется привлечь за счет замороженных российских активов, первая часть в размере $22 миллиарда поступит в Украину в 2025 году. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Укринформ.

Из $50 миллиардов, которые планируется привлечь за счет замороженных российских активов, первая часть в размере $22 миллиарда поступит в Украину в 2025 году.
Фото: depositphotos

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Что известно

По словам Марченко, остальные средства будут поступать в течение 2026−2027 годов. В то же время, в случае возникновения дополнительных военных потребностей доля финансирования на 2025 год может быть существенно увеличена.

Механизм предоставления средств будет учтен при заключении конкретных кредитных договоров с учетом специфики каждого партнера.

Читайте: ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов

«Некоторые партнеры часть своих средств дают конкретно на военные нужды. Некоторые партнеры категорически не могут финансировать эти расходы…» — объяснил Марченко.

Напомним

В октябре 2024 года в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко и министерша финансов США Джанет Йеллен подписали совместное заявление о предоставлении Украине $20 млрд в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7

Общий объем финансирования внутри механизма ERA составляет $50 млрд, которые планируется привлечь за счет доходов от замороженных российских активов.

Источник: Минфин
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