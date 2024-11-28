Мошенники вывели из криптобиржи XT средства на $1,7 миллиона

Криптовалютная биржа XT пострадала от хакерской атаки. Мошенники вывели с платформы криптоактивы на сумму около $1,7 млн, впоследствии их обменяли на 461,58 ETH . Об этом сообщают аналитики PeckShied.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Представители XT отметили, что сумма ущерба составляет примерно 1 млн USDT в 12 разных валютах. Также команда биржи заявила, что активы пользователей по безопасности и проблеме уже решаются, однако функция вывода средств приостановлена.

«Сегодня XT обнаружила аномальное изложение из нашего кошелька платформы. Будьте уверены, это не повлияет на наших пользователей. Мы всегда поддерживаем резервы, в 1,5 раза превышающие активы пользователей, чтобы обеспечить максимальную безопасность», — говорится в сообщении криптобиржи.