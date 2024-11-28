Ракетная атака на Украину: Повреждения зафиксированы в 14 регионах

Спасатели ликвидируют последствия массированного российского удара по территории Украины 28 ноября, есть повреждения в 14 регионах. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Массированная ракетная атака

«Русские войска с утра атаковали столицу и Киевскую область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области», — говорится в сообщении.

В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Читайте: После ракетной атаки света в Киеве не будет большей части дня (новые графики)

Объекты инфраструктуры

Повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Утром враг атаковал объекты «Группы Нафтогаз».

Заместитель начальника Львовской ОВ Андрей Годик рассказал, что в области были атакованы два объекта энергетики. Как результат, во Львовской области 394 населенных пункта — полностью без света, около тысячи — частично.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что Ровенщина приходит в себя от утренней ракетной атаки врага.

«Целью был объект энергетической инфраструктуры. Предварительно — люди не пострадали», — уточнил он.

По его информации, без электроснабжения в области утром находился 681 населенный пункт.

Напомним

«Минфин» писал, что из-за массированного обстрела в Украине сегодня ввели экстренные отключения света.

Силы противовоздушной обороны по состоянию на 10:30 четверга, 28 ноября, сбили 76 крылатых и три управляемых авиационных ракет, а также 35 беспилотников.