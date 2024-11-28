Лагард призвала Европу «покупать американское», чтобы избежать торговой войны с Трампом

Глава Европейского центрального банка Кристина Лагард призвала европейских лидеров сотрудничать с Дональдом Трампом по пошлинам и закупать больше товаров, произведенных в США, об этом она заявила в интервью Financial Times .

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Что говорит Лагард

Глава ЕЦБ заявила, что ЕС необходимо «не принимать ответные меры, а вести переговоры» с избранным президентом США, который пригрозил введением пошлин.

Лагард предупредила, что торговая война не в чьих интересах и приведет к «глобальному сокращению ВВП». Нацелившись на заявления Трампа о том, что он может «сделать Америку снова большой», глава ЕЦБ заявила: «Как вы сделаете Америку снова большой, если мировой спрос падает?».

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Она заявила, что Европа должна иметь дело со вторым термином Трампа, используя «стратегию чековой книги», в рамках которой она предлагает «купить определенные вещи у Соединенных Штатов», такие, как сжиженный природный газ и оборонное оборудование.

«Это лучший сценарий, чем чистая стратегия возмездия, которая может привести к процессу глаз за глаз, где никто на самом деле не является победителем», — сказала президент ЕЦБ.

Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику 27 государств-членов ЕС, все еще размышляет над тем, как отреагировать на планы Трампа.

По словам чиновников, участвующих в подготовке, обсуждается увеличение закупок американской продукции, включая сельскохозяйственную, а также СПГ и оружие.

ЕС также готовится разрешить американским компаниям участвовать в инициативах по поддержке совместных военных закупок за счет средств налогоплательщиков ЕС и более тесно сотрудничать с Белым домом в вопросах его торговой и геополитической политики в отношении Китая.

Лагард добавил, что Европа также должна использовать результаты выборов в США, чтобы подтолкнуть столь необходимые изменения в экономике, которая изо всех сил пытается успеть за своими конкурентами.

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«Европа отстает. Но я бы не сказала, что Европа не может догнать», — сказала она.