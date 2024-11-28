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28 ноября 2024, 12:03 Читати українською

У Байдена готовят выделение Украине оружия более чем на $700 миллионов

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины стоимостью $725 миллионов, поскольку покидающий пост президент стремится укрепить правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе. Об этом сообщает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины стоимостью $725 миллионов, поскольку покидающий пост президент стремится укрепить правительство в Киеве перед тем, как покинуть свой пост в январе.
Фото: depositphotos

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Помощь США

Администрация Байдена планирует предоставить разнообразное противотанковое оружие из американских запасов, чтобы ослабить наступающие российские войска, в том числе наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Ожидается, что пакет также будет включать кассетные боеприпасы, обычно используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (GMLRS), выпускаемых пусковыми установками HIMARS.

Отмечается, что официальное уведомление Конгресса о пакете вооружений может поступить уже в понедельник, 2 декабря.

Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.

Читайте: Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Это резкое увеличение объема после недавнего использования Байденом так называемых президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA), позволяющих США использовать имеющиеся запасы вооружений для оказания помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Недавние объявления о PDA обычно варьировались от $125 до 250 миллионов. По оценкам, Байден имеет от $4 до 5 миллиардов на PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, использует до того, как избранный президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Читайте: Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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