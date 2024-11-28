Импорт легковых электромобилей в Украину оценен в $989 миллионов

С января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль (BEV).

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн. Из этого количества новыми были 12 619 авто, а 32 742 — подержанные.

На закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн. Таможенная стоимость подержанных электромобилей составила $655 млн.

Откуда завозили авто

Чаще новые BEV завозили из Китая.

Топ-5 стран поставщиков новых электромобилей

КНР — 11131 ед.;

Япония — 472 ед.;

Германия — 304 ед.;

Великобритания — 247 ед.

Бельгия — 214 ед.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

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Топ-5 стран поставщиков подержанных электромобилей

США — 12602 ед.;

Германия — 5188 ед.;

Корея — 4193 ед.;

Великобритания — 3165 ед.;

Китай — 2147 ед.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (применяемых и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 14% больше, чем в прошлом.

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