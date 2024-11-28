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28 ноября 2024, 10:24 Читати українською

Импорт легковых электромобилей в Украину оценен в $989 миллионов

С января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль (BEV).

С января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль (BEV).► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОбщая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн. Из этого количества новыми были 12 619 авто, а 32 742 — подержанные.

На закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн. Таможенная стоимость подержанных электромобилей составила $655 млн.

Откуда завозили авто

Чаще новые BEV завозили из Китая.

Топ-5 стран поставщиков новых электромобилей

  • КНР — 11131 ед.;
  • Япония — 472 ед.;
  • Германия — 304 ед.;
  • Великобритания — 247 ед.
  • Бельгия — 214 ед.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Читайте: В октябре украинцы потратили на приобретение новых легковых авто более 11 миллиардов

Топ-5 стран поставщиков подержанных электромобилей

  • США — 12602 ед.;
  • Германия — 5188 ед.;
  • Корея — 4193 ед.;
  • Великобритания — 3165 ед.;
  • Китай — 2147 ед.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (применяемых и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 14% больше, чем в прошлом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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