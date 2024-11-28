Шмыгаль: Закон о повышении налогов президент подпишет до 1 декабря

Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским уже в ближайшие дни и вступят в силу 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что известно

«Правительство уже обратилось к президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов. Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем», — рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что после подписания этих законов правительство получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции, а также выплаты заработной платы Сил безопасности и обороны.

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Напомним

Как писал «Минфин», 15 октября Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФОП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.