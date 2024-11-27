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27 ноября 2024, 18:10 Читати українською

Цены на арабику выросли до самого высокого уровня с 1977 года

На фоне опасений по поводу мирового предложения фьючерсы на кофе продолжили свой стремительный рост в Нью-Йорке, что подтолкнуло цены к самому высокому уровню более чем за четыре десятилетия. Об этом пишет Bloomberg.

На фоне опасений по поводу мирового предложения фьючерсы на кофе продолжили свой стремительный рост в Нью-Йорке, что подтолкнуло цены к самому высокому уровню более чем за четыре десятилетия.
Фото: depositphotos

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Цены идут вверх

В среду арабика — сорт, предпочитаемый для специального заваривания — поднялась до 3,1845 доллара за фунт, в результате чего самые активные фьючерсы достигли уровней 1977 года, прибавляя почти 70% с начала года.

Причина

Суровая засуха в начале этого года в Бразилии вызвала опасения по поводу урожая в стране. Это произошло на фоне опасений по поводу поставок бобов из Вьетнама после того, как во время вегетационного периода основная кофейная зона пострадала от засухи, а в начале сбора урожая начались сильные дожди. Эти страны являются двумя крупнейшими мировыми производителями.

Читайте: Цены на кофе арабика взлетели до максимума за 27 лет

Это усугубляет трудности, с которыми сталкиваются кафе и обжарщики, в конечном итоге увеличивая затраты для потребителей. Nestle SA, крупнейший в мире производитель кофе, заявила в ноябре, что повысит цены и уменьшит упаковки, чтобы смягчить влияние подорожания зерен.

Фьючерсы на кофе робуста в Лондоне также резко выросли в этом году, прибавив примерно 85%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
R S
R S
27 ноября 2024, 18:54
#
Что нужно сделать, чтобы кофе не дорожало?
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
27 ноября 2024, 19:31
#
Пити чай
+
0
efess
efess
27 ноября 2024, 19:12
#
Больше выращивать. или пить робусту))))
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