Цены на арабику выросли до самого высокого уровня с 1977 года

На фоне опасений по поводу мирового предложения фьючерсы на кофе продолжили свой стремительный рост в Нью-Йорке, что подтолкнуло цены к самому высокому уровню более чем за четыре десятилетия. Об этом пишет Bloomberg.

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Цены идут вверх

В среду арабика — сорт, предпочитаемый для специального заваривания — поднялась до 3,1845 доллара за фунт, в результате чего самые активные фьючерсы достигли уровней 1977 года, прибавляя почти 70% с начала года.

Причина

Суровая засуха в начале этого года в Бразилии вызвала опасения по поводу урожая в стране. Это произошло на фоне опасений по поводу поставок бобов из Вьетнама после того, как во время вегетационного периода основная кофейная зона пострадала от засухи, а в начале сбора урожая начались сильные дожди. Эти страны являются двумя крупнейшими мировыми производителями.

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