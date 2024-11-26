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26 ноября 2024, 8:39 Читати українською

Цены на кофе арабика взлетели до максимума за 27 лет

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) выросли до максимума с 1997 года, сообщил Bloomberg.

Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) выросли до максимума с 1997 года, сообщил Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит с ценамиМартовские фьючерсы на кофейные зерна подорожали на 3,03% и на пике достигли $3,11 за фунт, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с ценами

Мартовские фьючерсы на кофейные зерна подорожали на 3,03% и на пике достигли $3,11 за фунт, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. За последний год цены на кофе выросли более чем на 80%.

Стоимость январских фьючерсов на кофе сорта робуста на бирже ICE в понедельник на максимуме поднималась на 6,86%, до $5327 за тонну. Биржевая цена кофе робуста за последние 12 месяцев поднялась более чем в два раза.

Причина подорожания

Фьючерсы на кофе выросли до многолетнего максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, сообщило агентство.

По сообщениям трейдеров, производители сокращают свое предложение. Хотя официальной оценки запасов кофе, имеющегося в стране на складах, в настоящее время нет, растут опасения, что экспорт может замедлиться в ближайшие месяцы, сообщило издание.

До начала следующего сезона осталось около восьми месяцев, и процент кофе, проданного бразильскими производителями, был очень высоким, рассказал коммерческий директор трейдера Ecom Group Карлос Сантана-младший. «У нас может не хватить кофе, чтобы дожить до следующего сезона», — предупредил эксперт.

Консалтинговая компания Safras e Mercado подсчитала, что по состоянию на 12 ноября 70% последнего урожая кофе уже было продано. Для сравнения, в предыдущем сезоне этот показатель составлял примерно 64%.

Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что министерство сельского хозяйства США на прошлой неделе снизило оценку запасов кофе в Бразилии. Ожидается, что запасы достигнут всего 1,2 млн мешков к концу текущего сезона в июне. Это на 26% меньше, чем в предыдущем году

Кроме того, участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии в следующем сезоне из-за того, что жара и засуха нанесли ущерб кофейным плантациям и повредили кофейные деревья.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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LutyiPerets
LutyiPerets
26 ноября 2024, 10:41
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Не страшно.перейдемо на цикорій.
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