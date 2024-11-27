Сегодня, 27 ноября 2024 года, Национальный банк вводит в обращение третью памятную монету номиналом 5 гривен из серии, посвященной украинскому оружию и его создателям — «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ вводит в обращение памятную монету «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» (фото)
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Как выглядит памятная монета
Основное изображение аверса — стилизованная вздыбленная лошадь, смоделированная из склеенных между собой бронированных пластин. Образ лошади — своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Он символизирует верность, безудержную волю и бесстрашие перед врагом.
На реверсе изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины. Вверху — надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.
Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Характеристики
- монета изготовлена из нейзильбера,
- номинал — 5 гривен,
- тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
Где купить
Памятная монета «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов.
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БТР-4Е «Буцефал»
БТР-4Е «Буцефал» — боевая бронированная машина, объединяющая высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность.
Ее история началась в 2003 году, когда украинские конструкторы поставили своей целью создать бронетранспортер нового поколения и успешно справились с этой задачей.
В настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е «Буцефал» в многочисленных военных операциях, защищая независимость Украины.
Комментарии - 3
Во время ВОВ все занимались более насущными вопросами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0