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27 ноября 2024, 13:32 Читати українською

НБУ вводит в обращение памятную монету «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» (фото)

Сегодня, 27 ноября 2024 года, Национальный банк вводит в обращение третью памятную монету номиналом 5 гривен из серии, посвященной украинскому оружию и его создателям — «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня, 27 ноября 2024 года, Национальный банк вводит в обращение третью памятную монету номиналом 5 гривен из серии, посвященной украинскому оружию и его создателям — «Українська бавовна.
Фото: НБУ

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Как выглядит памятная монета

Основное изображение аверса — стилизованная вздыбленная лошадь, смоделированная из склеенных между собой бронированных пластин. Образ лошади — своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Он символизирует верность, безудержную волю и бесстрашие перед врагом.

На реверсе изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины. Вверху — надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Характеристики

  • монета изготовлена из нейзильбера,
  • номинал — 5 гривен,
  • тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Памятная монета «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Читайте также: НБУ ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Силы логистики Вооруженных Сил Украины» (фото)

БТР-4Е «Буцефал»

БТР-4Е «Буцефал» — боевая бронированная машина, объединяющая высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность.

Ее история началась в 2003 году, когда украинские конструкторы поставили своей целью создать бронетранспортер нового поколения и успешно справились с этой задачей.

В настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е «Буцефал» в многочисленных военных операциях, защищая независимость Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 ноября 2024, 14:16
#
Интересно, а в ВОВ памятные монеты — выпускали?.. 🤔
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
27 ноября 2024, 15:34
#
У нас прям сейчас ВОВ, никаких других ВОВ у нас никогда не было. Мы — выпускаем. Почему нет?
+
0
R S
R S
27 ноября 2024, 15:57
#
В СССР юбилейные и памятные монеты выпускались с 1965 по 1991 годы.
Во время ВОВ все занимались более насущными вопросами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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