Шансы на достижение биткоином $100 тыс в этом году выросли

Вероятность того, что биткоин достигнет $100 тыс к концу 2024 года, выросли. Если раньше инвесторы оценивали такие шансы в 34%, то теперь показатель вырос до 45%. Об этом пишет Cointelegraph.

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Издание ссылается на данные опционов на биткоин, дающих право купить или продать актив в будущем по выбранной цене.

Несмотря на то, что BTC откатился до $90 тыс после начавшегося в день выборов в США ралли, инвесторы в целом положительно оценивают дальнейшее движение цены. Некоторые трейдеры даже ставят на достижение $150 тыс уже в 2024 году, но доля таких опционов составляет 4%.

Половина инвесторов считают, что биткоин не сможет преодолеть уровень $100 тыс в этом году и ожидают дальнейшего проседания первой криптовалюты, но в 2025 году такие инвесторы ожидают продолжения роста.

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