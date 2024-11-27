Вероятность того, что биткоин достигнет $100 тыс к концу 2024 года, выросли. Если раньше инвесторы оценивали такие шансы в 34%, то теперь показатель вырос до 45%. Об этом пишет Cointelegraph.
Шансы на достижение биткоином $100 тыс в этом году выросли
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Издание ссылается на данные опционов на биткоин, дающих право купить или продать актив в будущем по выбранной цене.
Несмотря на то, что BTC откатился до $90 тыс после начавшегося в день выборов в США ралли, инвесторы в целом положительно оценивают дальнейшее движение цены. Некоторые трейдеры даже ставят на достижение $150 тыс уже в 2024 году, но доля таких опционов составляет 4%.
Половина инвесторов считают, что биткоин не сможет преодолеть уровень $100 тыс в этом году и ожидают дальнейшего проседания первой криптовалюты, но в 2025 году такие инвесторы ожидают продолжения роста.
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«Майже весь кабінет міністрів володіє біткоїном і є прихильником цифрових активів», — сказав Новограц.
При цьому він вважає, що біткоїн зрештою подолає позначку в 100 тисяч доларів за біткоїн.
«Зазвичай при досягненні позначки в 100 тисяч доларів відбувається невеликий відскік», — сказав він. «Я не здивуюся, якщо ми піднімемося набагато вище. Ми перебуваємо в процесі встановлення цін. Пропозицій не так багато».
Однак інші спостерігачі за криптовалютним ринком також попереджають, що біткоїн може впасти набагато нижче, перш ніж відновиться.
Це пов’язано з геополітичним відкатом, який перетворився на ширший сценарій фіксації прибутку, якщо розглядати все ралі з 4 листопада. Це означає, що трейдери повинні приділяти більше уваги імпульсу біткоїна в районі 91 800 доларів (76,4% ралі). Без належної підтримки в цій області криптовалюта може впасти до 87 тисяч доларів (61,8%)", — сказав головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич.