Крупнейший онлайн-ритейлер в Украине, Rozetka, присоединился к программе «Национальный Кэшбэк». Теперь клиенты магазина могут получать кешбек за покупки продукции украинских производителей, в частности, бытовой техники, электроники, одежды, обуви и других товаров. Об этом говорится в сообщении компании.
Rozetka присоединилась к «Национальному кешбеку»: можно вернуть 10% за покупки украинских товаров
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Программа охватывает 55 тысяч наименований товаров от более 700 украинских брендов, представленных на сайте ритейлера.
Как найти акционные товары
Среди предложений — продукция для красоты и здоровья, товары для дома, аксессуары и многое другое. На сайте такие товары имеют специальную отметку «Национальный кешбек 10%». Просмотреть все предложения можно через фильтр или на специальной странице акции.
Какие условия для получения кешбека
Получить кешбек очень просто: выбираете товар, оплачиваете и ждете возврата средств.
Чтобы получить выплаты, нужно:
- Выбрать товар со значком «Национальный кешбек 10%», указанный на странице акционных продуктов.
- Оплатить заказ онлайн специальной картой, подключенной к программе через приложение «Дия».
- Проверить кешбек в приложении «Дия».
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В настоящее время кешбек не начисляется за оплату наличными или картой при получении. Впрочем, уже в декабре возможность его получения распространится на покупки с оплатой при получении в офлайн магазинах Rozetka.
Благодаря программе «Национальный кешбек» ритейлер предлагает клиентам не только выгодные условия для покупок, но и стимулирует спрос на продукцию украинских брендов.
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