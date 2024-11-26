В октябре украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 11 миллиардов

На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет «Укравтопром».

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На какие авто потратили больше всего

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — 1,374 млрд грн. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн. На третьем месте Mercedes Benz — 1,204 млрд грн. VW собрал более 822 млн грн — четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане которой 697 млн грн.

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В Топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали Audi, Skoda, Porshe, Land Rover, Lexus.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,276 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом.

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