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26 ноября 2024, 11:41 Читати українською

В октябре украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 11 миллиардов

На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет «Укравтопром».

На приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На какие авто потратили больше всего

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

  1. Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW — 1,374 млрд грн.

  2. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн.

  3. На третьем месте Mercedes Benz — 1,204 млрд грн.

  4. VW собрал более 822 млн грн — четвертое место.

  5. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане которой 697 млн грн.

Читайте: За девять месяцев украинцы потратили на покупку авто $3,3 миллиарда. Топ-10 стран поставщиков

В Топ-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали Audi, Skoda, Porshe, Land Rover, Lexus.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,276 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
26 ноября 2024, 11:58
#
Гривень… І тоді звучить не так пафосно.
+
0
eljaaff
eljaaff
26 ноября 2024, 12:39
#
Уточните правду -в основном сейчас покупатели авто это вояки и их семьи. Те кто получают за безвести пропавших по 100 — 120 тыс, те кто на передке и нуле деньги передают, что б дома сливали… Это основная сейчас категория таких инвесторов…
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