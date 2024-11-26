Во вторник, 26 ноября, графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
«Укрэнерго» на 26 ноября увеличило графики отключения света
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Графики отключений
Время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 — 10:00 — одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).
- 14:00 — 21:00 — одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — рассказали в энергокомпании.
В то же время, энергетики отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Причина отключения
В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.
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Напомним
Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.
Комментарии - 4
Сегодня отключили в 6.30 на сейчас света нет.
живи від зарплати до зарплати, і купуй все максимум на один день, це реалії українського сьогодення, ти ж не у Верховній зраді України чи Кабінеті казнокрадів України, щоб закуповувати на 2к грн і тримати все в холодильнику, бо в тебе не буде ситуації де в тебе цілодобово не відключають світло, а вони не знають що така проблема є взагалі в людей
p. s. а деякі люди ще труїтися такими продуктами можуть, а це мінус робота на певний час і плюс гроші на ліки для таких людей, зато в Буковелі завжди світло є, це ж потужно