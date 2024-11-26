«Укрэнерго» на 26 ноября увеличило графики отключения света

Во вторник, 26 ноября, графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

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Графики отключений

Время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 — 10:00 — одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).

14:00 — 21:00 — одна очередь отключений (до 4 часов в сутки без света).

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — рассказали в энергокомпании.

В то же время, энергетики отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.