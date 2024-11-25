Tether выпустил дополнительные стейблкоины USDT на $3 млрд

23 ноября эмитент стейблкоинов Tether выпустил дополнительные USDT на сумму $3 млрд в блокчейн-сетях Ethereum и Tron на фоне возросшего торгов криптоактивами. Об этом сообщает Cointelegraph.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

На блокчейне Ethereum было отчеканено $2 млрд в USDT, а в сети Tron в ходе параллельных транзакций было отчеканено еще $1 млрд в USDT. С 8 ноября по текущий день Tether выпустил около $13 млрд в стейблкоинах USDT.

«В 2025 году Tether потребуется достичь сверхпроизводительности, чтобы реализовать наше грандиозное видение», — прокомментировал выпуск токенов генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Читайте: Против Tether в США ведется расследование. Компания это отрицает

Издание отмечает, что криптотрейдеры используют стейблкоины USDT в качестве фиатной платформы для покупки криптовалюты и выхода из нее для обналичивания своих позиций, поэтому возросшая торговая активность стимулирует спрос на стейблкоины.