Британский HSBC прекратил принимать платежи из россии и беларуси

Крупнейший по размерам активов банк в Великобритании — HSBC — прекращает прием платежей от физлиц из россии и белоруссии. Об этом сообщает The Moscow Times.

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Что известно

Как отмечается, банк разослал клиентам сообщение, в котором предупредил, что запрет коснется клиентов физлиц и вводится на любые операции из двух стран.

С лета 2023 года HSBC уже прекратил обслуживание платежей для российских компаний, использовавших гонконгский филиал банка для операций с Азией.

Ограничения были введены после того, как Гонконг посетили американские чиновники, требовавшие приостановить поставки в россию подсанкционных товаров.

О причинах нового запрета на платежи HSBC не сообщил.

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Однако решение было принято после того, как США ужесточили финансовые санкции против россии, включив в «черные списки» 50 российских банков, в том числе государственный «Газпромбанк».

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также предупредило иностранные финучреждения о санкциях в случае присоединения к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка.

В мае 2022 года HSBC объявил о сворачивании российского бизнеса. Через два года банк продал «дочку» в россии.