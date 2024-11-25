«Укрэнерго»: 25 ноября будет действовать одна очередь отключений

25 ноября в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Графики отключений

Время применения и объем ограничений будут следующими:

14:00 — 20:00 — одна очередь отключений.

«Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. в компании.

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.