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21 ноября 2024, 17:00 Читати українською

Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg.

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах.

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Продажа акций

Согласно опубликованным данным, Робин Денхолм реализовала 112,39 тыс. опционов на акции. После этого 15 ноября она продала акции, заработав на этом $32,5 млн.

Эти транзакции были частью заранее запланированного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

В ходе торгов на премаркете фондовой биржи NASDAQ бумаги Tesla (TSLA) к 15:00 выросли на 2,39%, до $346,84.

Читайте: Акции Tesla выросли на 22%: на чем на самом деле зарабатывает Маск

При чем здесь Трамп

После победы Дональда Трампа на выборах Tesla продемонстрировала значительный рост. Генеральный директор Tesla Илон Маск является одним из главных сторонников Трампа, что способствовало повышению интереса инвесторов. С начала ноября акции Tesla выросли на 38%, увеличив рыночную капитализацию компании более чем на $300 млрд.

Робин Денхолм заняла пост председателя совета директоров Tesla в 2018 году, сменив Илона Маска, который оставил эту должность в рамках соглашения с SEC. Это соглашение было достигнуто после того, как против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве из-за твитов о возможном выкупе акций Tesla по цене $420 за акцию.

Ранее стало известно о том, что команда избранного президента Дональда Трампа планирует сделать создание федеральной системы регулирования беспилотных автомобилей главным приоритетом для Министерства транспорта США. Смягчение регулирования в данной сфере станет ключевым фактором для ускорения разработки и внедрения беспилотных технологий.

Одной из ключевых инициатив администрации Трампа станет Департамент эффективности государственного управления, который могут возглавить Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 ноября 2024, 17:37
#
Дочекалася росту:)))) І здали нерви:))))
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