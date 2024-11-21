Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg.
Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн
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Продажа акций
Согласно опубликованным данным, Робин Денхолм реализовала 112,39 тыс. опционов на акции. После этого 15 ноября она продала акции, заработав на этом $32,5 млн.
Эти транзакции были частью заранее запланированного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.
В ходе торгов на премаркете фондовой биржи NASDAQ бумаги Tesla (TSLA) к 15:00 выросли на 2,39%, до $346,84.
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При чем здесь Трамп
После победы Дональда Трампа на выборах Tesla продемонстрировала значительный рост. Генеральный директор Tesla Илон Маск является одним из главных сторонников Трампа, что способствовало повышению интереса инвесторов. С начала ноября акции Tesla выросли на 38%, увеличив рыночную капитализацию компании более чем на $300 млрд.
Робин Денхолм заняла пост председателя совета директоров Tesla в 2018 году, сменив Илона Маска, который оставил эту должность в рамках соглашения с SEC. Это соглашение было достигнуто после того, как против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве из-за твитов о возможном выкупе акций Tesla по цене $420 за акцию.
Ранее стало известно о том, что команда избранного президента Дональда Трампа планирует сделать создание федеральной системы регулирования беспилотных автомобилей главным приоритетом для Министерства транспорта США. Смягчение регулирования в данной сфере станет ключевым фактором для ускорения разработки и внедрения беспилотных технологий.
Одной из ключевых инициатив администрации Трампа станет Департамент эффективности государственного управления, который могут возглавить Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
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