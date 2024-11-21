Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет Bloomberg.

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Продажа акций

Согласно опубликованным данным, Робин Денхолм реализовала 112,39 тыс. опционов на акции. После этого 15 ноября она продала акции, заработав на этом $32,5 млн.

Эти транзакции были частью заранее запланированного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

В ходе торгов на премаркете фондовой биржи NASDAQ бумаги Tesla (TSLA) к 15:00 выросли на 2,39%, до $346,84.

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