Акции Tesla выросли на 22%: на чем на самом деле зарабатывает Маск

Результаты внеочередных выборов в Японии, данные по занятости в США, презентация проекта бюджета Великобритании, статистика роста еврозоны и последняя неделя перед американскими выборами — вот неполный перечень значимых событий, за которыми будут следить инвесторы всего мира в ближайшие 5 рабочих дней. Подробнее об этом расскажет «Минфин».

Такая насыщенная неделя будет добавлять нервозности на всех рынках. Хотя, как утверждают аналитики, инвесторы уже давно живут в состоянии стресса, что полностью меняет привычные рыночные правила.

Например, нарушились перекрестные связи между активами (акциями, облигациями, золотом и долларом США), и аналитики не могут точно объяснить, почему, пишет Market Watch.

Например, золото, S&P 500 и SPX в 2024 году росли стремительными темпами. Хотя обычно рост вложений в золото происходит на падении рынка акций — инвесторы традиционно вкладываются в этот защитный актив во время геополитических или финансовых кризисов.

S&P 500 с начала 2024 года вырос почти на 22%, SPDR Gold Shares ETF GLD (популярный фонд, который отслеживает цену золота) — более чем на 30%. Меб Фабер, основатель Cambria Funds, отметил, что никогда еще в истории S&P 500 и золото не росли так синхронно и одновременно.

Более того, в октябре была нарушена еще одна корреляция — цены на драгметалл продолжились, несмотря на укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций. Ранее доллар и золото имели обратную торговую связь — следует из анализа FactSet.

Отмечаются странности и на рынке облигаций: доходность казначейских бумаг растет, несмотря на снижение ставки ФРС. Еще одно отклонение от исторической нормы — резкой рост «защитных акций» коммунального сектора на фоне продолжения ралли бигтеха и смежной отрасли услуг связи.

Обычно на восходящем тренде и общерыночном оптимизме инвесторам неинтересны вложения в защитные активы. Отчасти это можно объяснить тем, что коммунальный и энергический секторы выигрывают из-за роста потребления электричества из-за расширения инфраструктуры для ИИ.

Однако аналитики не могут объяснить аномальный рост Индекса волатильности Cboe VIX, также известного, как «индикатор страха» Уолл-стрит, на фоне рекордных показателей S&P 500. Такое наблюдаются крайне редко.

В Capital Economics предположили, что рынок лихорадит из-за сочетания нескольких факторов: выборов в США, геополитических потрясений, а также неуверенности в том, что инфляционная волна окончательно спала.

Впрочем, взлетам и падениям на американском фондовом рынке прошлой недели имеются четкие объяснения.

Взлеты и падения недели на фондовом рынке США

«Минфин» выбрал топ-3 акций, которые показали самый высокий рост и падение на американском фондовом рынке.

Tesla, Inc. (TSLA) первой из «Великолепной семерки» отчиталась о квартальных результатах. Отчет инвесторам явно понравился. В минувший четверг акции компании подорожали на 21,9% — до $260,48. Этот день стал лучшим для акций Tesla с мая 2013 года, когда бумаги за один день прибавили в цене 24%, отметил CNBC. Цена закрытия оказалась максимальной после 30 сентября.

Скачок в четверг компенсировал потери, которые акции несли с начала 2024 года: теперь они стоят на 3% больше, чем в январе, хотя по-прежнему отстают от индекса Nasdaq 100, который прибавил 22%.

Благодаря удорожанию акций Tesla состояние ее гендиректора Илона Маска выросло на $33,5 млрд, сообщил Bloomberg. Маск занимает первое место в его рейтинге миллиардеров.

Днем ранее Tesla в отчете за третий квартал сообщила о выручке в $25,18 млрд, что оказалось немного ниже ожиданий аналитиков, но на 8% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию, напротив, превзошла прогнозы Уолл-стрит: $0,72 против $0,58, по данным LSEG.

Прибыль превысила ожидания впервые после четырех кварталов, когда она была ниже прогнозов. Tesla заявила, что ожидает увеличения поставок, по итогам текущего года, а на 2025-й — Илон Маск спрогнозировал повышение объемов еще на 20−30%. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста примерно на 15%, отметил CNBC.

Показать такие достижения Tesla в третьем квартале позволили $739 млн выручки от продажи другим автопроизводителям квот на углеродные выбросы, пишет CNBC. Аналитики JPMorgan отметили, что продажа углеродных квот — это «потенциально неустойчивый драйвер» прибыли и денежного потока, добавил телеканал.

$326 млн компании принесла технология помощи водителю FSD. Впервые прибыльными стали пикапы Cybertruck, также все больше доходов получает энергетический бизнес Tesla Energy, заявила компания.

Tesla также подтвердила планы начать производство более дешевых электромобилей в первой половине 2025 года и спрогнозировала увеличение объемов производства на 50% в следующем году, по сравнению с 2023-м.

Улучшить результаты Tesla в третьем квартале помогло увеличение объемов производства в сочетании со снижением себестоимости каждого автомобиля, а также более стабильные цены, заявил Bloomberg аналитик Morningstar Сет Голдштейн.

Однако JPMorgan после публикации отчетности Tesla повысил целевую цену акций компании со $130 до $135 и подтвердил рейтинг Underweight («ниже рынка»), который означает рекомендацию продавать бумаги, сообщил Business Insider.

Хотя хорошая прибыль должна привести к укреплению акций в ближайшее время, драйверы роста автопроизводителя могут оказаться неустойчивыми в следующих кварталах, считают аналитики JPMorgan.

В частности, банк указал на почти рекордную выручку Tesla от углеродных квот: они как раз являются огромным драйвером прибыли в краткосрочной перспективе, но долго это не продлится, поскольку другие автопроизводители тоже выпускают свои электромобили и будут покупать все меньше квот у коллег, считает JPMorgan.

У Tesla в прошлом квартале также значительно вырос свободный денежный поток, но это отчасти было обусловлено увеличением задолженности перед поставщиками и другими обязательствами, отметил JPMorgan.

Подобное было в прошлом, но тогда поставки и производство росли гораздо быстрее, чем сейчас. Это указывает на то, что этот источник высокого денежного потока квартала неустойчив и, возможно, уже сокращается, предположили аналитики банка. Поэтому аналитики JPMorgan ждут снижения акций Tesla на 48% и рекомендуют их продавать.

Несмотря на неожиданный сильный квартальный отчет Tesla о доходах, есть сомнения в том, что эта компания останется в «Великолепной семерке» — списке наиболее успешных бигтехов США, пишет Yahoo Finance.

Главный глобальный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс сравнил Tesla с биткоином, предположив, что акции торгуются, скорее, на основе «надежд и мечтаний», чем на фундаментальных факторах.

По данным MarketWatch, всего акции Tesla отслеживают 58 аналитиков. Из них 24 — рекомендуют покупать бумаги (рейтинги Buy и Overweight), 21 — держать (Hold), а 13 — советуют продавать (Underweight и Sell).

Акции Molina Healthcare, Inc. (MOH), медицинской страховой компании из списка FORTUNE 500, также росли на данных отчетности. Molina сообщила о квартальной выручке от премий в размере $9,69 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Ее общий доход составил $10,34 млрд, что превысило оценки аналитиков в $9,91 млрд.

Такие результаты компания показала благодаря своей специализации: Molina сосредоточилась на обязательном страховании Medicaid для малообеспеченных слоев населения.

Медицинские страховщики, которые имеют отношение к Medicaid, в последние месяцы оказались под давлением из-за потенциального сокращения числа людей, которые получают пособия по программе. Возможное снижение числа участников связано с изменениями в так называемом процессе «переопределения», который устанавливает право получателей Medicaid.

Однако высокие показатели Molina в третьем квартале говорят о том, что страховщик успешно справился с этими трудностями.

Генеральный директор компании Джо Зубрецкий сообщил аналитикам-инвесторам в четверг, что компания Molina Healthcare получит 350 миллионов долларов дополнительного дохода во второй половине 2024 года, поскольку штаты согласились увеличить выплаты по программе Medicaid.

Консенсусные аналитики не увидели в этих результатах ничего, что могло бы изменить их мнение о бизнесе компании. Консенсусная целевая цена в основном не изменилась и составляет $370 за акцию.

Главные события недели: в фокусе внимания выборы и отчетность

Новостной фон текущей недели будет насыщенным. MarketWatch предупреждает, что рекордный рост американского фондового рынка может столкнуться с самым пугающим периодом 2024 года, т.к. на повестке дня окажется целый список рисков.

Это будет одна из самых насыщенных недель в этом сезоне корпоративных отчетов, отмечает Yahoo Finance: данные о доходах раскроют сразу пять компаний «Великолепной семерки» — Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft и Meta. Всего о квартальных результатах отчитаются 169 участников индекса S&P 500.

Макростатистика США

Во вторник, 29 октября, Бюро статистики труда (BLS) США обнародует отчет об уровне занятости. Консенсусная оценка, которую приводит Barron’s, составляет 7,9 млн вакансий в последний рабочий день сентября. Это примерно на 100 тыс. меньше, чем было в августе.

В среду, 30 октября, Бюро экономического анализа опубликует предварительную оценку роста ВВП США в третьем квартале. Уолл-стрит ожидает, что показатель не изменится, по сравнению со вторым кварталом, и составит 3% в годовом выражении.

В четверг, 31 октября, Бюро экономического анализа обнародует данные по потребительской инфляции (PCE) в США за сентябрь. Экономисты в среднем прогнозируют рост PCE на 2,1% в годовом выражении, а показателя Core PCE, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, — на 2,6%.

Индекс PCE Федрезерв США учитывает при принятии решений по процентной ставке. Американские финансовые рынки ожидают от ФРС снижения ставок в ноябре и декабре по 0,25 процентных пункта. Однако любые большие сюрпризы в статистике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на HSBC, могут изменить эти ожидания.

В пятницу, 1 ноября, BLS опубликует отчет о занятости в США за октябрь. Ожидается, что отчет покажет замедление роста числа рабочих мест до скромных 111 тыс., что отражает влияние забастовок в Boeing, Textron и Hilton Hotels. На занятость, отмечает Barron’s, также могут повлиять ураганы Хелен и Милтон, обрушившиеся на Юго-Восток США в конце сентября и начале октября. Консенсусная оценка предполагает сохранение безработицы на уровне 4,1%.

Отчеты «Великолепной семерки»

На этой неделе опубликуют свои отчеты пять компаний из «Великолепной семерки».

Во вторник, 29 октября, отчитается материнская компания Google Alphabet, в среду — Microsoft и материнская компания Facebook Meta Platforms, а в четверг — Apple и Amazon.

Компании оказывают огромное влияние на рынки из-за их огромной рыночной стоимости. Совокупно на их долю приходится 23% веса S&P 500. Это означает, что реакция рынка на их результаты в ближайшие дни может повлиять на более широкие индексы.

В совокупности компании продемонстрировали гораздо более сильный рост прибыли, чем остальные компании индекса S&P 500, но ожидается, что этот разрыв сократится в ближайшие кварталы.

Последняя неделя перед выборами

Это последняя полноценная рабочая неделя на рынках перед президентскими выборами в США 5 ноября и следующим решением ФРС по денежно-кредитной политике 7 ноября. А это значит, что инвесторы, скорее всего, останутся в напряжении.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, имеют равные результаты в общенациональных опросах и опросах колеблющихся штатов. При этом Трамп улучшил свои показатели за последние недели и немного впереди на рынках прогнозирования выборов.

«Инвесторам следует ожидать волатильности рынка в преддверии президентских выборов в США», — заявили аналитики UBS Global Wealth Management в своей заметке в минувший четверг.

Выборы в Японии и заседание центробанка

В центре внимания мировых инвесторов остается также политика Японии и ее центральный банк. Напомним, что повышение процентной ставки японским центробанком и рост курса иены в августе спровоцировали хаос на мировых рынках.

В понедельник, 28 октября, курс иены упал до трехмесячного минимума — около 153 иены за доллар. На выборах в воскресенье Либерально-демократическая партия Японии потеряла парламентское большинство, что привело к изменениям в составе правительства и заставило инвесторов сделать ставку на то, что дальнейшее повышение процентных ставок теперь менее вероятно.

Ожидается, что 31 октября Банк Японии сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Трейдеры будут следить за прогнозами, которые могут повлиять на курс иены. С середины сентября она девальвировала почти на 9%.

Европейская макростатистика

В среду, 30 октября, Евростат сообщит предварительную оценку ВВП еврозоны за третий квартал.

МВФ предупредил, что разрыв в экономическом росте между США и Европой, как ожидается, увеличится, и призвал увеличить государственные инвестиции в Европу для повышения производительности и поддержания конкурентоспособности.

В своем октябрьском выпуске World Economic Outlook МВФ подчеркнул более сильный, чем ожидалось, рост в Соединенных Штатах, в то время как еврозона продолжает сталкиваться с постоянными экономическими проблемами. Экономисты предупреждают, что без существенного увеличения инвестиций — особенно в инфраструктуру и зеленые технологии — Европа рискует еще больше отстать от мировой экономики.

«Контрасты между еврозоной и США важны», — отметил Фонд.