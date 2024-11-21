ЦБ Турции снова сохранил ставку на уровне 50%

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 21 ноября, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Политика центробанка

ЦБ Турции оставил ключевую ставку без изменений восьмой раз подряд. Ставка находится на максимальном уровне более чем за 20 лет. Турецкий Ц Б сохранил ставку, чтобы сдержать инфляцию, которая в октябре составила 48,58%, и снизить ее до целевого показателя 5% в среднесрочной перспективе.

Жесткая денежно-кредитная политика продолжит сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой месячной инфляции, а инфляционные ожидания не сойдутся с прогнозируемым диапазоном, говорится в пресс-релизе по итогам ноябрьского заседания.

Регулятор сообщил, что в октябре базовая инфляция показала снижение. Показатели за последний квартал свидетельствуют о том, что внутренний спрос продолжает замедляться, достигая дезинфляционных уровней. Инфляция основных товаров остается низкой, признаки улучшения инфляции услуг стали более очевидными. Хотя инфляционные ожидания и ценовое поведение имеют тенденцию к улучшению, они продолжают представлять риски для процесса дезинфляции, сообщил Ц Б Турции .

Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидало, что Ц Б Турции сохранит ставку на уровне 50% на ноябрьском заседании.

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Напомним

В последний раз Центробанк повышал свою учетную ставку в марте — тогда она выросла на 500 б.п. На том заседании регулятор завершил цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, начатый в июне прошлого года с целью обуздать стремительный рост инфляции. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.

В октябре в Турции было зафиксировано ослабление инфляции. Годовая инфляция по итогам месяца составила 48,58% по сравнению с уровнем 49,4% год к году в сентябре.

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