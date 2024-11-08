Nvidia отрывается от Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира

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8 ноября общая капитализация производителя чипов составила $3,652 триллиона, тогда как капитализация Apple и Microsoft составляет $3,438 трлн и 3,163 соответственно. Nvidia остается самой дорогой компанией в мире.

Данные companiesmarketcap.com

Напомним, что Nvidia заменит Intel в биржевом индексе Dow Jones Industrial Average после 25-летнего перерыва.

Акции Nvidia с начала года выросли более чем на 200%.

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