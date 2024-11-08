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8 ноября 2024, 14:55 Читати українською

Nvidia отрывается от Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира

Nvidia увеличивает разрыв с Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира. Об этом свидетельствуют данные рынков, передает «Минфин».

Nvidia увеличивает разрыв с Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира.

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8 ноября общая капитализация производителя чипов составила $3,652 триллиона, тогда как капитализация Apple и Microsoft составляет $3,438 трлн и 3,163 соответственно. Nvidia остается самой дорогой компанией в мире.

Данные companiesmarketcap.com

Напомним, что Nvidia заменит Intel в биржевом индексе Dow Jones Industrial Average после 25-летнего перерыва.

Акции Nvidia с начала года выросли более чем на 200%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 15:15
#
Продукт Nvidia очевидно більш ліквідний, а Apple, при всій привабливості айфонів, ну не може з ними конкурувати, бо ви не купуєте щорічно новий айфон, якщо ви маєте середній достаток) плюс, це відбувається не в останню чергу на фоні заяв власників айфонів про те, що немає особливо сильно відчутної різниці між 13 м і 14 м айфоном, або між 15 м і 16 м айфоном, номінально відмінності є, але вони не суттєві, щоб витрачати кілька тисяч доларів)

А продукт Nvidia цікавий всім, від геймерів, до просто впевнений користувачів пк та майнерів) Тому умовні Nvidia і Microsoft потенційно краще з своїм продуктом, на відміну від Apple та Tesla, бо в останніх двох продукт конвеєрний, але сильно не відрізняється один від одного. А наприклад сидіти з старою відеокартою на 7мій вінді - у вас вже не вийде, якщо ви хочете нормально грати/працювати за пк, і цим багато чого сказано.
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