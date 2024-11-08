Nvidia увеличивает разрыв с Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира. Об этом свидетельствуют данные рынков, передает «Минфин».
Nvidia отрывается от Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира
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8 ноября общая капитализация производителя чипов составила $3,652 триллиона, тогда как капитализация Apple и Microsoft составляет $3,438 трлн и 3,163 соответственно. Nvidia остается самой дорогой компанией в мире.
Данные companiesmarketcap.com
Напомним, что Nvidia заменит Intel в биржевом индексе Dow Jones Industrial Average после 25-летнего перерыва.
Акции Nvidia с начала года выросли более чем на 200%.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А продукт Nvidia цікавий всім, від геймерів, до просто впевнений користувачів пк та майнерів) Тому умовні Nvidia і Microsoft потенційно краще з своїм продуктом, на відміну від Apple та Tesla, бо в останніх двох продукт конвеєрний, але сильно не відрізняється один від одного. А наприклад сидіти з старою відеокартою на 7мій вінді - у вас вже не вийде, якщо ви хочете нормально грати/працювати за пк, і цим багато чого сказано.