Хакеры ГУР атаковали российский «МТС-Банк» — СМИ

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал российский МТС-Банк. Россияне жаловались на проблемы с оплатой услуг и не только. Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

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Что известно

По их информации, в работе МТС-Банка наблюдается масштабный сбой. Против банка организовали масштабную DDOS-атаку, которая привела к блокированию работы его сервисов, нарушению работы онлайн-приложений, перебоям в работе платежных систем.

Пользователи в россии жалуются, что они не могут использовать мобильное приложение банка, осуществить перевод средств, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату услуг.

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При этом не работает и онлайн-банкинг «МТС-Бизнес». Это влияет на бизнес-рынок и предоставление/оплату услуг. Также фиксируются единичные случаи списания денежных средств со счетов клиентов банка.

Поддержка банка не признает факт внешней атаки и удаляет комментарии недовольных пользователей.

Напомним

В начале ноября специалисты ГУР атаковали российские банки в Крыму. В результате они не могли осуществлять свою деятельность.

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Также в сентябре хакерской атаки подверглись «Россельхозбанк» и ПАО «Московский кредитный банк». В частности, была нарушена работа их сайтов.