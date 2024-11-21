США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 миллионов

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму $275 миллионов. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

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Поддержка Украины

«Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на сильнейшую позицию. Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения», — говорится в сообщении.

Читайте: США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

Что вошло в пакет

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм боеприпасы;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотники;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.

Ранее «Минфин» писал, что 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.