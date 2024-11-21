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21 ноября 2024, 9:16 Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 миллионов

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Вооружение будет предоставлено на сумму $275 миллионов. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине.
Фото: depositphotos

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Поддержка Украины

«Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на сильнейшую позицию. Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения», — говорится в сообщении.

Читайте: США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

Что вошло в пакет

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм боеприпасы;
  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
  • беспилотники;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Напомним

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.

Ранее «Минфин» писал, что 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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