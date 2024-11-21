«Укрэнерго»: Графики отключения света 21 ноября будут действовать с 07:00 до 22:00

Графики почасовых отключений электроэнергии в четверг, 21 ноября, будут действовать с 07:00 до 22:00. Об этом сообщает «Укрэнерго».

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Графики отключений

7:00−11:00 — одна очередь отключений;

11:00−19:00 — две очереди отключений;

19:00−22:00 — одна очередь отключений.

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.