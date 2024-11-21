Графики почасовых отключений электроэнергии в четверг, 21 ноября, будут действовать с 07:00 до 22:00. Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: Графики отключения света 21 ноября будут действовать с 07:00 до 22:00
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Графики отключений
- 7:00−11:00 — одна очередь отключений;
- 11:00−19:00 — две очереди отключений;
- 19:00−22:00 — одна очередь отключений.
Причина отключения
В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.
Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.
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Напомним
Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.
Источник: Минфин
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