Названы дизельные бестселлеры авторынка Украины: Топ-5 моделей

В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Рынок дизельных авто

Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и около 4,2 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-36%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст — 10,5 года.

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Топ-5 моделей новых дизельных легковушек

Renault Duster — 508 ед.;

Peugeot Landtrek — 145 ед.;

VW Touareg — 135 ед.;

Skoda Kodiaq — 79 ед.;

Toyota Hilux — 52 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

Renault Megane — 403 ед.;

Skoda Octavia — 274 ед.;

VW Passat — 252 ед.;

Nissan Qashqai — 231 ед.;

VW Golf — 157 ед.

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