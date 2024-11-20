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20 ноября 2024, 11:20 Читати українською

Названы дизельные бестселлеры авторынка Украины: Топ-5 моделей

В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщает «Укравтопром».

В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс.
Фото: depositphotos

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Рынок дизельных авто

Из них: 1,5 тыс. ед. новых (+31%) и около 4,2 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-36%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст — 10,5 года.

Читайте: Украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым авто. Топ-5 самых популярных моделей

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек

  • Renault Duster — 508 ед.;
  • Peugeot Landtrek — 145 ед.;
  • VW Touareg — 135 ед.;
  • Skoda Kodiaq — 79 ед.;
  • Toyota Hilux — 52 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

  • Renault Megane — 403 ед.;
  • Skoda Octavia — 274 ед.;
  • VW Passat — 252 ед.;
  • Nissan Qashqai — 231 ед.;
  • VW Golf — 157 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:42
#
У кожного свій смак та свої можливості:)))
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