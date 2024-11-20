Расходы на содержание Верховной Рады в 2025 году выросли на 200 миллионов

Верховная Рада утвердила свою смету на 2025 год, которая предусматривает увеличение расходов на зарплаты помощников депутатов. Соответствующее постановление № 12218 в общей сложности на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Документ предусматривает бюджетное финансирование для Управделами Аппарата Верховной Рады в следующем году на общую сумму 3,14 млрд грн, это почти на 200 млн больше, чем предполагалось на текущий год.

В частности, на осуществление законотворческой деятельности расходы возрастут до 1,66 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями — до 1,19 млрд грн.

Еще 424,76 млн грн потратят на социальное обеспечение депутатов, как и было предусмотрено на текущий год. В 2024 году на оплату труда с начислениями планировалось направить 0,95 млрд грн.

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При этом должностные оклады народных депутатов Украины в 2025 году по сравнению с 2024 годом не изменятся, поскольку госбюджет на 2025 год не предусматривает увеличения прожиточного минимума, к которому они привязаны (3028 грн).