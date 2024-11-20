Верховная Рада утвердила свою смету на 2025 год, которая предусматривает увеличение расходов на зарплаты помощников депутатов. Соответствующее постановление № 12218 в общей сложности на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.
Расходы на содержание Верховной Рады в 2025 году выросли на 200 миллионов
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Подробности
Документ предусматривает бюджетное финансирование для Управделами Аппарата Верховной Рады в следующем году на общую сумму 3,14 млрд грн, это почти на 200 млн больше, чем предполагалось на текущий год.
В частности, на осуществление законотворческой деятельности расходы возрастут до 1,66 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями — до 1,19 млрд грн.
Еще 424,76 млн грн потратят на социальное обеспечение депутатов, как и было предусмотрено на текущий год. В 2024 году на оплату труда с начислениями планировалось направить 0,95 млрд грн.
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При этом должностные оклады народных депутатов Украины в 2025 году по сравнению с 2024 годом не изменятся, поскольку госбюджет на 2025 год не предусматривает увеличения прожиточного минимума, к которому они привязаны (3028 грн).
В то же время возрастут расходы на зарплаты помощников депутатов, а предусмотренные в смете средства на 199 млн грн меньше потребности, указывало Управление делами
На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы парламента расходы возрастут до 1,37 млрд грн, в том числе на оплату труда — до 1,23 млрд грн.
При этом по отдельной бюджетной программе на освещение деятельности Верховной Рады для телеканала «Рада» и газеты «Голос Украины» предусмотрено 78,3 млн грн, что значительно меньше, чем планировалось на текущий год (198,3 млн грн).
В том числе 58,8 млн грн выделят телеканалу «Рада», что почти в три раза меньше объемов, предусмотренных на текущий год. Еще 19,5 млн грн выделят ГП «Голос Украины», что в полтора раза меньше.
Комментарии - 5
От вам і 4 тис баксів для вчителів… Від слуг типу народу.