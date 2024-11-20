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20 ноября 2024, 9:38 Читати українською

Расходы на содержание Верховной Рады в 2025 году выросли на 200 миллионов

Верховная Рада утвердила свою смету на 2025 год, которая предусматривает увеличение расходов на зарплаты помощников депутатов. Соответствующее постановление № 12218 в общей сложности на заседании во вторник поддержали 240 народных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада утвердила свою смету на 2025 год, которая предусматривает увеличение расходов на зарплаты помощников депутатов.
Фото: depositphotos

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Подробности

Документ предусматривает бюджетное финансирование для Управделами Аппарата Верховной Рады в следующем году на общую сумму 3,14 млрд грн, это почти на 200 млн больше, чем предполагалось на текущий год.

В частности, на осуществление законотворческой деятельности расходы возрастут до 1,66 млрд грн, в том числе на оплату труда с начислениями — до 1,19 млрд грн.

Еще 424,76 млн грн потратят на социальное обеспечение депутатов, как и было предусмотрено на текущий год. В 2024 году на оплату труда с начислениями планировалось направить 0,95 млрд грн.

Читайте: Верховная Рада одобрила в целом проект Бюджета-2025

При этом должностные оклады народных депутатов Украины в 2025 году по сравнению с 2024 годом не изменятся, поскольку госбюджет на 2025 год не предусматривает увеличения прожиточного минимума, к которому они привязаны (3028 грн).

В то же время возрастут расходы на зарплаты помощников депутатов, а предусмотренные в смете средства на 199 млн грн меньше потребности, указывало Управление делами Аппарата В Р.

На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы парламента расходы возрастут до 1,37 млрд грн, в том числе на оплату труда — до 1,23 млрд грн.

При этом по отдельной бюджетной программе на освещение деятельности Верховной Рады для телеканала «Рада» и газеты «Голос Украины» предусмотрено 78,3 млн грн, что значительно меньше, чем планировалось на текущий год (198,3 млн грн).

В том числе 58,8 млн грн выделят телеканалу «Рада», что почти в три раза меньше объемов, предусмотренных на текущий год. Еще 19,5 млн грн выделят ГП «Голос Украины», что в полтора раза меньше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
Серый Петров
Серый Петров
20 ноября 2024, 9:44
#
Когда уже подавяться,
+
0
Klimo
Klimo
20 ноября 2024, 10:54
#
Там не хватало пару лямов на книг для 18 летных…вот твк вот. Еще одня дура решила тоже что можно экономить на медалей для школьников.
+
0
TAN72
TAN72
20 ноября 2024, 10:57
#
Как-то скромно 🥱
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:44
#
Скоротимо і зменшимо © І гірше ж точно не буде ©
+
+15
bonv
bonv
20 ноября 2024, 12:45
#
Бюджет-2025: судді і прокурори отримають премії і вищу зарплату, а медикам і вчителям — «дуже дякую».
От вам і 4 тис баксів для вчителів… Від слуг типу народу.
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