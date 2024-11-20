Графики отключений света на 20 ноября: с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь

В среду, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

Читайте: ДТЭК адаптирует графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме

Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света. Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

По словам эксперта Геннадия Рябцева, в Киеве и области графики отключения света могут быть отменены или ослаблены уже во вторник-среду.

В то же время эксперт сообщил, что ситуация со светом не будет зависеть от погоды.

«Она будет зависеть от скорости ремонтных работ и насколько мне известно — энергетики справятся», — добавил Рябцев.