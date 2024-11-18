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18 ноября 2024, 16:22 Читати українською

НБУ официально подтвердил использование украинскими банками российского ПО и указал на риски

Национальный банк потребовал от подопечных в течение 21 дня отчитаться о решении проблемы с использованием программного обеспечения российского и белорусского происхождения. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 57−0008/86444.

Национальный банк потребовал от подопечных в течение 21 дня отчитаться о решении проблемы с использованием программного обеспечения российского и белорусского происхождения.

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Что известно

В документе отмечается, что такое ПО «может нести существенные риски», о которых регулятор говорил и ранее.

Отчет затребован по двум пунктам:

• как банк выполняет план мер по минимизации связанных с использованием российского ПО киберрисков (свои планы финучреждения ранее предоставили НБУ);

• текущее состояние зависимости банка от ПО русского или белорусского происхождения.

«Дополнительно сообщаем, что Национальный банк в течение 2023−2024 годов выполнял комплексную работу, направленную на реализацию стратегического мероприятия «нулевая толерантность к российскому и белорусскому программному обеспечению на финансовом рынке», — говорится в письме № 57−0008/86444.

До этого в банковской системе неофициально подтверждали использование ПО страны-агрессора, в том числе в госбанках. Хотя и признавали риски с взломами наших банков и атаками хакеров, которые наблюдались неоднократно.

Иногда они выливались в сбои в работе интернет-банкингов и мобильных приложений, из-за которых украинцы временно не могли совершать нужны платежи.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Я_ __
Я_ __
18 ноября 2024, 16:27
#
«НБУ офіційно підтвердив використання українськими банками російського ПЗ та вказав на ризики»

На дворі був майже третій рік повномасштабної війни, сутеніло.
+
0
Riojas
Riojas
18 ноября 2024, 16:54
#
Так, а нацбанк разработал за три года украинские аналоги или сертифицировал существующие? Или он только указал на недостатки и повелел отчитаться?
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