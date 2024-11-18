Количество телефонного мошенничества сократилось на 80% — опрос

По данным Rakuten Viber, в 2024 году количество звонков от злоумышленников в Украине сократилось на 80%. Как говорится в прессрелизе компании, за январь-октябрь этого года около 90 000 украинцев получили звонки мошенников.

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Исследователи Rakuten Viber собрали данные о мошенничестве за 2024 год и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. Общее количество пользователей, которые сообщали о спаме или мошенничестве за 10 месяцев, составило около 4000. Это в 16 раз меньше, чем в 2023 году — тогда с жалобами обратилось более 59 000 украинцев.

В Rakuten Viber заблокировали 2500 телефонных злоумышленников в 2024 году, в прошлом году это количество составило более 37 тысяч.

«Существенное уменьшение количества мошенников стало возможным благодаря „Идентификации абонентов“ для пользователей Android», — подчеркнули в Rakuten Viber.

Функция помогает пользователям идентифицировать входящие вызовы от неизвестных абонентов и предупреждает о вероятном спаме и мошенничестве. Пользователи могут помечать входящие вызовы как спам после завершения вызова и тем самым помогать Viber повысить уровень защиты.