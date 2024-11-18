Количество телефонного мошенничества сократилось на 80% — опрос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2024, 16:04 Читати українською

Количество телефонного мошенничества сократилось на 80% — опрос

По данным Rakuten Viber, в 2024 году количество звонков от злоумышленников в Украине сократилось на 80%. Как говорится в прессрелизе компании, за январь-октябрь этого года около 90 000 украинцев получили звонки мошенников.

По данным Rakuten Viber, в 2024 году количество звонков от злоумышленников в Украине сократилось на 80%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исследователи Rakuten Viber собрали данные о мошенничестве за 2024 год и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. Общее количество пользователей, которые сообщали о спаме или мошенничестве за 10 месяцев, составило около 4000. Это в 16 раз меньше, чем в 2023 году — тогда с жалобами обратилось более 59 000 украинцев.

В Rakuten Viber заблокировали 2500 телефонных злоумышленников в 2024 году, в прошлом году это количество составило более 37 тысяч.

«Существенное уменьшение количества мошенников стало возможным благодаря „Идентификации абонентов“ для пользователей Android», — подчеркнули в Rakuten Viber.

Функция помогает пользователям идентифицировать входящие вызовы от неизвестных абонентов и предупреждает о вероятном спаме и мошенничестве. Пользователи могут помечать входящие вызовы как спам после завершения вызова и тем самым помогать Viber повысить уровень защиты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 ноября 2024, 16:34
#
Так вони і без вайбера можуть звонить. Особливо, якщо ваш номер у відкритій базі якійсь, то будьте готові по декілька разів на місяць отримувати дзвінки із сумнівними пропозиціями. Останній такий в мене був буквально сорок хвилин тому :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает J125 и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами