В госбюджет поступило 3,9 млрд грн от продажи ОГХК

В госбюджет поступило 3,94 млрд грн от приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

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Что известно

По словам исполняющей обязанности главы Фонда Иванны Смачило, приватизация ОГХК — это не просто продажа государственного актива, а привлечение стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие предприятия.

«Покупатель обязался инвестировать минимум 400 млн грн в модернизацию производства. Эти инвестиции создают основы для повышения эффективности переработки титанового сырья и расширения возможностей производства продукции с большей добавленной стоимостью», — отметила она.

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АО «ОГХК» — крупнейший производитель титанового сырья в стране. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горно-металлургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области.

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Напомним

До войны «Цемин Украина» из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент» и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.

Компания «Цемин Украина» принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову.