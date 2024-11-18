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18 ноября 2024, 14:52 Читати українською

В госбюджет поступило 3,9 млрд грн от продажи ОГХК

В госбюджет поступило 3,94 млрд грн от приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

В госбюджет поступило 3,94 млрд грн от приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).

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Что известно

По словам исполняющей обязанности главы Фонда Иванны Смачило, приватизация ОГХК — это не просто продажа государственного актива, а привлечение стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие предприятия.

«Покупатель обязался инвестировать минимум 400 млн грн в модернизацию производства. Эти инвестиции создают основы для повышения эффективности переработки титанового сырья и расширения возможностей производства продукции с большей добавленной стоимостью», — отметила она.

Читайте: Большая приватизация: Владелец Vodafone Украина предложил за ОГХК 3,9 млрд грн

АО «ОГХК» — крупнейший производитель титанового сырья в стране. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горно-металлургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области.

Читайте также: Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации ОГХК

Напомним

До войны «Цемин Украина» из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент» и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.

Компания «Цемин Украина» принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 ноября 2024, 16:17
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Приватизація звісно круто, але чи не вилізе нам боком приймати сумнівні непідтвердженні капітали на нашому шляху в ЄС? Навряд європейські та американські інвестори будуть раді тому, що ми закриваємо очі на походження капіталів тих сумнівних інвесторів, яким даємо зараз право купувати тут активи. І це все робиться замість того, щоб йти на зустріч цим європейським та американським інвесторам чиї уряди нам зараз найбільше допомагають :)
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