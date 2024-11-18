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18 ноября 2024, 12:24 Читати українською

Новая почта может начать работу в США уже в следующем году

Новая почта может выйти на рынок Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью ЭП сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов.

Новая почта может выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

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«Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится», — отметил он.

Он добавил, что в США очень высокий показатель количества посылок на одного жителя страны — 68. Каждый украинец, включая детей, генерирует 18 посылок в год. В Польше этот показатель составляет 36 посылок.

В начале октября «Новая почта» запустила курьерскую доставку в Австрии, уже в конце месяца компания объявила о выходе на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой.

Как объяснил Климов журналистам, что цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

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Источник: Минфин
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