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18 ноября 2024, 11:15 Читати українською

NovaPay планирует получить упрощенную банковскую лицензию

NovaPay, обслуживающая 360 000 клиентов, планирует получить упрощенную банковскую лицензию. Об этом сообщил совладелец группы Nova Вячеслав Климов в интервью Экономической правде.

NovaPay, обслуживающая 360 000 клиентов, планирует получить упрощенную банковскую лицензию.

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NovaPay трансформируется в банк

«Сейчас Национальный банк завершает проект специализированной лицензии на инклюзивный банк. Мы находимся в дискуссии с Национальным банком, потому что понимаем, что мы за этой лицензией придем. Я уверен, что так или иначе либо NovaPay трансформируется в банк, либо просто появится банк именно с такой лицензией, которую сейчас завершает формировать Национальный банк», — сказал он.

Идея упрощенной лицензии состоит в том, чтобы обеспечить банковские услуги в отдаленных населенных пунктах и прифронтовой зоне, куда не доходят классические банки.

Текущая лицензия

Сейчас NovaPay имеет расширенную лицензию финансовой компании и может открывать счета и выдавать карты, но не может производить расчеты за рубежом и не имеет возможности открывать депозиты. Лицензия оператора финансовой инклюзии ограничивает только кредитование крупных компаний и некоторых валютных операциях, все остальное — как у обычного банка.

Климов сказал, что в компании «очень не хотели» переходить к банковской модели, потому что она очень сложная, но упрощенная лицензия изменила позицию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
18 ноября 2024, 12:22
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Ну, де тот самий коментар? :D
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