В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
В Украине назвали крупнейшие региональные рынки новых авто за октябрь
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Где больше всего покупают авто
Эти региональные рынки обеспечили 63% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.
- За месяц в столице приобрели — 2134 авто (на 7% больше, чем в прошлом).
- В Киевской области было зарегистрировано — 513 ед. (+6%).
- Регистрацию Днепропетровщины получили 458 авто (-6%).
- В Одесской обл. — 302 ед. (-2%).
- На Львовщине — 268 ед. (-1%).
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Бестселлеры месяца
Бестселлером октября на рынке новых авто Киева, Киевской обл., Днепропетровщины и Одесской обл. был Renault Duster.
На Львовщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу — Toyota RAV-4.
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Источник: Минфин
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